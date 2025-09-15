Após condenação, Bolsonaro pede a Moraes para receber Valdemar e líderes

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje cinco pedidos ao STF (Supremo Tribunal Federal) para receber visitas dos principais políticos da oposição, incluindo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também pediu para se encontrar com ele.

O que aconteceu

A defesa do ex-presidente fez pedidos a Alexandre de Moraes. Como está em prisão domiciliar, Bolsonaro só pode receber visitar autorizadas pelo ministro, que é o relator dos processos envolvendo Bolsonaro no Supremo.

Lideranças no Congresso estão na lista. Além de Valdemar, integram as visitas solicitadas os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Wilder Moraes (PL-GO), os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), que foi relator do projeto de anistia na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) na Câmara, e o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida.

Tarcísio também pediu encontro. O governador de São Paulo solicitou uma visita para amanhã, segundo sua assessoria. Ele tem atuado pela proposta de anistia. Era esperado que ele viajasse hoje a Brasília, mas ele cancelou o voo. Segundo o UOL apurou, ele considera que a negociação para pautar a anistia já está encaminhada, por isso não precisava de sua presença hoje nas conversas.

Pedidos mostram tentativa de ex-presidente de manter contatos com lideranças da oposição em meio à discussão sobre anistia. Os bolsonaristas tentam negociação a votação da proposta após a condenação no STF.

A defesa de Bolsonaro fala em necessidade de "indispensável interlocução" com Valdemar. Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado na quinta passada. No pedido, ele aponta que precisa coordenar pautas institucionais e planejar ações políticas de alcance nacional.

Advogados também ressaltam a necessidade de definir pautas do partido no Congresso. Isso integra o pedido de visita com Rogério Marinho. Ele é um dos principais lideres da oposição no Senado e tem tentado manter contato constante com o ex-presidente.

O pedido funda-se na necessidade de manutenção de tratativas institucionais contínuas com o parlamentar, cujas atribuições no Congresso Nacional exigem diálogo direto com o peticionante, inclusive para definição de estratégias e partido e à representação popular.

Defesa de Bolsonaro, em pedido ao STF para receber Rogério Marinho semanalmente

A solicitação justifica-se pela indispensável interlocução com o dirigente máximo da agremiação partidária, cuja função demanda contato direto e frequente com o peticionante, notadamente para coordenação de pautas institucionais e planejamento de ações políticas de alcance nacional.

Defesa de Bolsonaro, em pedido ao STF para receber Valdemar da Costa Neto semanalmente

Além disso, o ex-presidente encaminhou ao STF a lista de pessoas que fazem parte de um grupo de oração de Michelle Bolsonaro. Grupo deve se reunir todas as quartas-feiras na residência deles, em Brasília.

Proposta de anistia para condenados por crimes contra o Estado de Direito é inconstitucional. O STF já afirmou em mais de uma ocasião que alguns dos crimes pelos quais o ex-presidente foi condenado, como tentativa de golpe e abolição violenta do Estado de Direito, não são passíveis de anistia ou mesmo de indulto presidencial.