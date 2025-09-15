Gilmar diz que anistia é 'inconstitucional' e critica voto de Fux

O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou hoje estar convicto de que a anistia aos envolvidos na trama golpista é "ilegítima" e "inconstitucional" e criticou o voto do colega Luiz Fux no julgamento.

O que aconteceu

Gilmar disse acreditar que perdão não se aplica a crimes contra democracia. Atualmente, o Congresso discute projetos nesse sentido.

Voto de Luiz Fux está "prenhe de incoerências", afirmou ministro. Ele disse não entender como seu colega de STF votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e para condenar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político.

Brasil deu "um grande passo" com condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe. Durante o evento, Gilmar afirmou que a "democracia (brasileira) emerge mais forte do que nunca" com a decisão. O ministro esteve em São Paulo para inauguração de uma nova unidade da universidade particular de sua propriedade.

Na quinta, STF condenou Bolsonaro e outras sete pessoas pela trama golpista. O ex-presidente recebeu uma pena de 27 anos e três meses —sua defesa disse que vai recorrer e chamou a pena de "excessiva".

Mais informações em instantes