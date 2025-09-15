Topo

Notícias

Gilmar diz que anistia é 'inconstitucional' e critica voto de Fux

Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/09/2025 15h55

O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou hoje estar convicto de que a anistia aos envolvidos na trama golpista é "ilegítima" e "inconstitucional" e criticou o voto do colega Luiz Fux no julgamento.

O que aconteceu

Gilmar disse acreditar que perdão não se aplica a crimes contra democracia. Atualmente, o Congresso discute projetos nesse sentido.

Voto de Luiz Fux está "prenhe de incoerências", afirmou ministro. Ele disse não entender como seu colega de STF votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e para condenar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político.

Brasil deu "um grande passo" com condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe. Durante o evento, Gilmar afirmou que a "democracia (brasileira) emerge mais forte do que nunca" com a decisão. O ministro esteve em São Paulo para inauguração de uma nova unidade da universidade particular de sua propriedade.

Na quinta, STF condenou Bolsonaro e outras sete pessoas pela trama golpista. O ex-presidente recebeu uma pena de 27 anos e três meses —sua defesa disse que vai recorrer e chamou a pena de "excessiva".

Mais informações em instantes

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Baratas adoram esses 10 espaços que quase toda cozinha tem

Banco Mundial nomeia ex-chefe do IBGE como vice-presidente para América Latina e Caribe

Gilmar diz que anistia é 'inconstitucional' e critica voto de Fux

Empresário vira réu por morte de gari em Belo Horizonte

Como a família Trump vem enriquecendo com criptomoedas

DNA encontrado na cena do assassinato de Kirk é compatível com o do suspeito, diz FBI

Oficiais militares dos EUA observam exercícios militares entre Rússia e Belarus

Balança comercial tem superávit de US$ 1,324 bilhão na 2ª semana de setembro

Lula almoça com Motta no Alvorada e trata de anistia, IR e conta de luz

Cinco anos depois, Acordos de Abraão estão sob pressão

Monarquias do Golfo dizem que EUA deve 'usar sua influência' para frear Israel