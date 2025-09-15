Ânima Holding compra restante da UniFG

(Reuters) - A Ânima Holding exerceu opção de compra de 45% do capital social do CESG – Centro de Ensino Superior de Guanambi, mantenedor do Centro Universitário FG (UniFG), instituição de ensino localizada na Bahia, por R$88,9 milhões, passando a deter 100% da companhia.

A empresa afirmou em comunicado ao mercado que a operação foi feita na sexta-feira através da subsidiária Inspirali Educação.

A transação inclui o pagamento de eventual valor adicional de preço (“earn-out”) de até R$500 mil por novas vagas de medicina.

A Ânima indicou ainda que serão pagos aos vendedores R$23,5 milhões em dividendos referentes às suas participações nos lucros retidos do exercício de 2024 e dos seis primeiros meses de 2025.

A UniFG possui 2 campi na Bahia, em Guanambi e em Brumado, cada qual com 50 vagas autorizadas para cursos de medicina, além de cursos em outras áreas como saúde e direito. As duas unidades somaram 3,8 mil alunos ao final de junho, sendo 646 alunos de medicina e 3.155 de outras carreiras.

(Por Tiago Brandão)