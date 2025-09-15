Topo

Notícias

Amigos, parentes e músicos se despedem de Hermeto Pascoal

15/09/2025 19h46

Amigos, familiares e músicos deram o último adeus ao compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural que leva o nome do artista, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A cerimônia segue aberta ao público até as 21h.

Notícias relacionadas:

O local fica perto do bairro Jabour, para onde o músico se mudou quando foi morar na capital fluminense e onde viveu boa parte da vida. A escolha foi um pedido do próprio artista.

Caldeirão de sonoridades

Para o filho do músico, Fábio Pascoal, a alcunha de bruxo dada a seu pai faz todo o sentido, porque o som que ele fazia era como um caldeirão multissensorial e repleto de sonoridades.

"Desde os 10 anos, pegava lá as sobras de ferro do avô dele - no caso, meu bisavô - que era ferreiro e tirava som. Então, ele pegava uma folha, tirava som. Pegava um uma coisa de mamona, fazia uma flauta. Pegava uma chaleira, tocava um copo com água. Teve uma jornalista que apelidou ele como bruxo por conta disso, do alquimismo, aquele cara que joga tudo naquele caldeirão. A música dele é eterna, né?", disse.

Identidade e brasilidade

Já para a compositora, multi-instrumentista e arranjadora Carol Panesi, que tocou com Hermeto Pascoal, ele era um "ser iluminado e de um valor universal".

"Uma das pessoas mais generosas que eu conheço, acho que o mundo conhece, criativo, livre, autêntico, imprevisível, incrível. Ele é imortal e o legado dele realmente é infinito. Tanto de preceitos filosóficos e musicais, dessa música universal, livre, sem preconceito, com identidade, com brasilidade, com tantos elementos tão importantes que ele conseguiu reunir e com pensamentos, com essa coisa de não premeditar, da intuição acima de tudo."

>> Ouça na Radioagência Nacional


Vida e obra

Hermeto Pascoal morreu neste sábado, aos 89 anos, em decorrência de complicações de fibrose pulmonar. Um dos maiores nomes da música instrumental brasileira e reconhecido internacionalmente por sua genialidade e inovaçãoHermeto Pascoal venceu três vezes o prêmio Grammy Latino.

O último trabalho do artista foi concluído no ano passado: o álbum de inéditas "Pra você, Ilza", uma homenagem à esposa Ilza da Silva, com quem foi casado por mais de 40 anos. 

Hermeto deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos.

Nascido em 1936, na pequena cidade de Lagoa da Canoa, interior de Alagoas, era autodidata. Começou a tocar acordeon e flauta ainda na infância, e aos 15 anos já era profissional, mudando-se com o irmão para o Recife em busca de oportunidades.

O corpo de Hermeto Pascoal será enterrado nesta terça-feira (16). Informações sobre o local não foram divulgadas.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Veja vídeo do momento em que delegado inimigo número 1 do PCC é morto em SP

Ex-delegado-geral de São Paulo é assassinado em emboscada na Praia Grande

Moraes autoriza execução da pena de 'Débora do batom' em prisão domiciliar

Delegado assassinado em SP foi jurado de morte pelo PCC, segundo MP-SP

Lula: 'Não podemos tolerar que jovens negros sejam alvos preferenciais de forças de repressão'

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 6 milhões; confira números sorteados

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 9,2 milhões; veja dezenas sorteadas

Com prêmio acumulado de R$ 3,3 milhões, veja dezenas sorteadas da Lotomania

Influencer brasileiro condenado por tráfico é preso nos Emirados Árabes

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 10,4 milhões; confira dezenas

Com Bolsonaro preso, Moraes libera Michelle a fazer grupo de oração em casa