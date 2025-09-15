Topo

Alphabet atinge US$3 tri em valor de mercado pela 1ª vez

15/09/2025 13h45

(Reuters) - A Alphabet , controladora do Google, atingiu nesta segunda-feira um valor de mercado de US$3 trilhões pela primeira vez, aproveitando o otimismo renovado em torno da tecnologia de inteligência artificial e uma decisão antitruste favorável.

As ações classe A da empresa subiam 3,6%, para US$249,10, enquanto as ações de classe C subiam 3,4%, para US$249,50,  ambas negociadas em níveis recordes.

Incluindo os movimentos desta segunda-feira, as ações da Alphabet acumulam valorização de mais de 32% até agora neste ano, o melhor desempenho entre as chamadas "Magnificent 7" e superando o ganho de 12,5% do S&P 500 . A Alphabet juntou-se à Apple e à Microsoft ao atingir uma avaliação de US$3 trilhões, enquanto a fabricante de chips de inteligência artificial Nvidia , a empresa mais valiosa do mundo, ostenta um valor de mercado de US$4,25 trilhões.

O mais recente impulso para a Alphabet veio com uma decisão recente de um tribunal dos EUA que permitiu que a empresa mantenha o controle do navegador Chrome e do sistema operacional Android, cujo domínio noss setores de busca e dispositivos móveis há muito tempo vem sendo analisado por rivais e autoridades de defesa da concorrência.

Embora o compartilhamento de dados, como parte da decisão, fortaleça os rivais do Google no negócio de publicidade online, o fato da empresa não ter que se desfazer do Chrome ou do Android eliminou uma grande preocupação dos investidores, que os consideram peças-chave para os negócios do Google.

A confiança dos investidores na Alphabet também aumentou depois que a unidade de computação em nuvem da empresa teve um salto de quase 32% na receita do segundo trimestre, superando as expectativas do mercado.

"Eles ainda são muito dependentes da pesquisa, mas com o YouTube, Waymo e outros recursos e produtos em que estão trabalhando, os investidores estão começando a ver a possibilidade de que esta não seja mais apenas uma empresa de busca, mas uma empresa que está se movendo para muitas outras coisas", disse Dennis Dick, estrategista-chefe da Stock Trader Network.

A Alphabet é negociada a cerca de 23 vezes seu lucro futuro - o menor múltiplo entre as "7 magníficas", em comparação com a média de 22 vezes em cinco anos, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Shashwat Chauhan e Johann M Cherian em Bengaluru: Reportagem adicional de Purvi Agarwal; Edição de Tasim Zahid e Sriraj Kalluvila)

