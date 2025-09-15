Landim: Por que aliados de Eduardo criticam Valdemar em 'admissão de golpe'

Aliados de Eduardo Bolsonaro se irritaram com Valdemar da Costa Neto, após o presidente do PL admitir, em evento, que existiu um "plano de golpe" - o que levou a condenação de Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão -, afirma Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL.

Segundo a colunista do UOL, a fala de Valdemar foi vista como uma admissão inédita e acirrou a tensão no partido, já que Eduardo disputa espaço com Tarcísio de Freitas, preferido de Valdemar para 2026.

Hoje, o pessoal ligado ao Eduardo Bolsonaro está reclamando do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto esteve em um evento no fim de semana, no qual ele falou que, 'olha, o que teve foi um plano de golpe. Ninguém tentou o golpe para valer, não teve Forças Armadas nas ruas', etc e tal. E aí deu uma certa repercussão, se disse que era o primeiro aliado de Bolsonaro a admitir que teve um plano de golpe. Raquel Landim

Aí o pessoal do Eduardo Bolsonaro ficou P da vida, disse que isso está atrapalhando o plano do Tarcísio de Freitas, que está indo para Brasília tentar anistia. Só que é bom a gente fazer um freio de arrumação e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eduardo Bolsonaro não está muito satisfeito com o Valdemar da Costa Neto. Eduardo Bolsonaro quer ser um candidato de Jair Bolsonaro à presidência da República e o PL, o Valdemar, acha que não é a hora de Eduardo sair esse candidato.Landim

E o Eduardo sabe que se quiser ser o candidato, se quiser ser candidato à presidência da República, ele vai ter que sair do PL. O Valdemar, ele acha que o Eduardo ainda não está preparado, que ainda não é a hora dele, que ele está atropelando as coisas. E o Valdemar, ele é muito mais simpático à ideia de Tarcísio de Freitas sair do Republicanos e ir para o Partido Liberal para, aí sim, ser o candidato da direita. Landim

Para Pessoa 3, os ataques de aliados de Eduardo a Valdemar refletem a disputa pelo controle do PL e o pano de fundo da sucessão presidencial.

Então, quando a gente vê todos esses tiros trocados, esse bombardeio do bolsonarismo em cima do Valdemar, é bom também a gente desconfiar um pouquinho, porque o pano de fundo é todo esse. Então, a gente está vendo os aliados do Eduardo batendo no Valdemar, diz que ele admitiu um plano de golpe, diz que olha, está trabalhando contra a anistia. Mas é bom ter isso em mente. Landim

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: