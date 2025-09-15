Topo

AgRural: plantio de soja avança no PR, mas falta de chuva limita semeadura em MT

15/09/2025 14h08

São Paulo, 15 - A semeadura da safra de soja 2025/26 atingiu 0,12% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira passada, 11, em comparação com 0,02% uma semana antes e 0,06% no mesmo período da safra passada 2024/25, de acordo com levantamento da AgRural, divulgado nesta segunda-feira, 15."O ritmo é puxado pelo Paraná, mas também já há plantio em Mato Grosso e São Paulo. Embora ainda não se possa falar em atraso, o ritmo de Mato Grosso ainda é lento por causa da baixa umidade", disse a AgRural. Milho verãoO plantio da primeira safra de milho do ciclo 2025/26, o milho verão, alcançou 17% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil na quinta passada, em comparação com 12% uma semana antes e 19% no mesmo período do ano passado (safra 2024/25), de acordo com levantamento da AgRural. "A semeadura continua concentrada nos três Estados do Sul, onde os trabalhos avançam conforme a umidade permite", declarou a empresa.

