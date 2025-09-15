Topo

Agricultores franceses preparam nova jornada de protestos contra acordo UE-Mercosul

15/09/2025

A nomeação de um novo primeiro-ministro na França, o macronista Sébastien Lecornu, não acalmou as ameaças de mobilização dos movimentos sociais no país. O principal sindicato agrícola francês, a FNSEA, convocou neste domingo (14) uma "grande jornada de ação" para o dia 26 de setembro. A notícia antecipou a grande mobilização contra a ratificação, pela França, do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, inicialmente prevista para novembro, e surpreendeu as bases, segundo o jornal francês Le Figaro.

No início de setembro, a Comissão Europeia deu um passo decisivo para finalizar o acordo, ao aprovar o texto e pedir que os 27 países do bloco o ratifiquem rapidamente. Para tentar evitar os protestos, Bruxelas ofereceu garantias "sólidas" aos produtores rurais franceses, prometendo agir caso as importações afetem negativamente setores como os da carne bovina, frango, açúcar e etanol. A expectativa é que o processo de ratificação seja concluído antes do fim do ano.

A FNSEA martela que o tratado UE-Mercosul é "inaceitável" e o acordo é visto como uma "ameaça". "Não importemos produtos que não queremos em nossos pratos!", protestou Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA, no Le Figaro. Ele se refere à carne bovina e ao frango, principalmente brasileiros, produzidos com hormônios proibidos na França, detalha o jornal conservador. 

Aumentar pressão sobre o governo

O Libération avalia que o principal sindicato agrícola francês aproveita a chegada do novo primeiro-ministro para aumentar a pressão sobre o governo, mas destaca que o movimento para a jornada de protesto do dia 26 de setembro está dividido. A Confederação Camponesa, segundo maior sindicato agrícola do país, apoia a greve nacional convocada por todas as centrais sindicais francesas para o próximo dia 18 de setembro.

Além do acordo UE-Mercosul, os agricultores franceses protestam contra tarifas adicionais impostas pelos EUA a produtos europeus, negociadas por Bruxelas; normas europeias excessivas; cortes no orçamento da Política Agrícola Comum (PAC); e a proibição de um pesticida na França, autorizado na UE até 2033, elenca o jornal progressista

"Precisamos de um rumo claro do presidente e do governo. Eles devem mostrar se sim ou não consideram a agricultura como prioridade nacional", questiona Arnaud Rousseau, citado pelos jornais.

O acordo UE-Mercosul vem sendo negociado há 26 anos. Se for ratificado, criará a maior zona de livre comércio do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) conjunto de cerca de US$ 22 trilhões (mais de R$ 115 trilhões) e um mercado consumidor de 720 milhões de pessoas. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, espera que o processo de ratificação seja concluído até dezembro, antes de o Brasil deixar a presidência rotativa do bloco sul-americano.

