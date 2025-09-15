'Recrutada para atirar': meninas viram assassinas de aluguel na Suécia

Garotas vêm sendo aliciadas pelo crime organizado para se tornarem assassinas de aluguel na Suécia, revelou a procuradora de Estocolmo, Ida Arnell, à AFP.

O que aconteceu

Cerca de 280 meninas entre 15 e 17 anos foram acusadas de homicídio doloso, culposo e outros crimes violentos no último ano, segundo Ida. No entanto, autoridades não têm certeza de quantas estavam envolvidas com o crime organizado.

Diversas conexões das adolescentes com organizações criminosas já foram comprovadas. À agência, Arnell relatou um de seus casos recentes, de uma jovem presa com seu cúmplice de 17 anos, que apertou o gatilho e deixou uma vítima à beira da morte com balas que atingiram pescoço, abdome e pernas.

Tive um caso envolvendo uma menina de 15 anos recrutada para atirar em alguém na cabeça. Ela foi capaz de escolher o tipo de missão que queria, em outras palavras, para mirar a cabeça do cara ou sua porta. Ela escolheu a cabeça.

Ida Arnell, à AFP.

Meninas são escolhidas pelas redes de crime organizado suecas porque elas "escapam" do radar das autoridades por anos. Este "ponto cego" as coloca em risco especial, na visão das autoridades. Agora, elas já procuram os criminosos.

Número cada vez maior de garotas já oferece seus serviços a gângsteres como assassinas de aluguel pela internet. Elas negociam suas missões por aplicativos e sites de mensagens encriptadas.

Garotas têm que demonstrar que são ainda mais determinadas e violentas do que garotos para conseguir o trabalho. No geral, a garotada está sedenta por sangue nestes chats.

Ida Arnell

Quanto mais jovem e vulnerável melhor

A Suécia era um país de baixos índices de criminalidade até que gangues começaram a surgir há cerca de 15 anos. A maioria trafica drogas, armas, pessoas ou comete fraudes de benefícios sociais, segundo as autoridades. Gangues já se infiltraram também nos sistemas de educação, Justiça e na política locais, assim como nos centros de detenção juvenil.

Crime organizado prefere recrutar menores de 15 anos, porque esta é a idade de responsabilidade penal no país. Tiroteios e explosões a bomba se tornaram ocorrências quase diárias; muitas das operações são encomendadas por criminosos de fora da Suécia, e adolescentes se tornaram essenciais para executá-las. Assassinatos, agressões e ataques a tiro ou bomba são divulgados pelos sites encriptados e jovens "pegam" os trabalhos que interessam.

Garotas são frequentemente identificadas como vítimas, mas sua participação em círculos de criminosos é muito mais ampla do que se pensa há tempos. Noções pré-concebidas do papel de mulheres e meninas no crime apresentam um risco de que elas não sejam nem vistas como criminosas, nem como pessoas precisando de ajuda.

Gunnar Strömmer, ministro da Justiça da Suécia, em declaração em abril

Maioria das garotas recrutadas tem dependência de drogas ou algum tipo de trauma sexual não tratado. 66% das meninas que já cometeram crimes relacionados a drogas também passaram por violência sexual, segundo uma pesquisa do grupo Ksan, que reúne organizações que combatem abuso de drogas e álcool entre mulheres. A entidade aponta que elas praticam crimes e, ao mesmo tempo, são vítimas deles por serem profundamente vulneráveis.

Legislação vai mudar

A Suécia vai diminuir a sua maioridade penal justamente por causa do recrutamento de menores como assassinos de aluguel pelas gangues. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Ulk Kristersson na última terça, 9.

Governo sueco apontou que 93 menores de 15 anos foram suspeitos de assassinato, tentativas ou eram cúmplices destes crimes nos primeiros seis meses de 2024. O número é três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior.

Um investigador indicado pelo governo para analisar a questão recomendou que a idade de responsabilidade criminal seja fixada em 14 anos em casos de crimes graves, mas o primeiro-ministro ainda não indicou se este será o marco adotado. "Tanto para proteger estas crianças quanto suas vítimas potenciais, o governo está tomando uma medida forte contra este tipo de exploração cínica", anunciou o premiê em discurso anual na reabertura do parlamento.

*Com informações da AFP e Reuters.