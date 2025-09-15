Topo

Adolescente de 15 anos morre em parque aquático do interior de SP

15/09/2025 19h09

Um adolescente de 15 anos morreu nesta segunda-feira, 15, no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, no interior de São Paulo. As informações preliminares são de que o jovem caiu de uma altura de aproximadamente 13 metros de um dos brinquedos do parque. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, o Thermas dos Laranjais afirmou que "prestou imediatamente os primeiros socorros, seguindo todos os protocolos de emergência". Declarou ainda que a "direção do parque se coloca à disposição para colaborar integralmente com as autoridades para a apuração das circunstâncias do ocorrido."

Localizado a 438 quilômetros da capital paulista, o Thermas dos Laranjais possui complexos de toboáguas, uma piscina de surf, além de praias artificiais com ondas. Ocupa uma área de 300 mil metros quadrados, é abastecido pelas águas quentes do Aquífero Guarani e tem capacidade para receber até 20 mil pessoas por dia.

