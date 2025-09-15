Topo

Acordo entre EUA e China prevê que TikTok tenha proprietário americano, afirma secretário do Tesouro

15/09/2025 11h06

O acordo comercial alcançado em Madri entre Washington e Pequim prevê que a rede social TikTok "passe a ser propriedade controlada pelos Estados Unidos", afirmou nesta segunda-feira (15) na capital espanhola o secretário americano do Tesouro, Scott Bessent. 

"Eu acredito que a estrutura seja para que passe a ser propriedade controlada pelos Estados Unidos", disse Bessent à imprensa após a rodada de negociações. Ele informou que o acordo geral depende de uma definição e confirmação em uma ligação que acontecerá na sexta-feira (19) entre o presidente americano, Donald Trump, e o chinês, Xi Jinping.

al/du/jvb/fp/aa

© Agence France-Presse

