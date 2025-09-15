Ações da China e de Hong Kong fecham em alta, com ganhos de tecnologia minimizados por dados fracos

XANGAI (Reuters) - As principais ações da China e as ações de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com os investidores reforçando suas apostas nas ações chinesas de tecnologia em meio às negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos e antes de um esperado corte nas taxas de juros dos EUA nesta semana, ofuscando as preocupações com dados econômicos fracos.

O índice de Xangai .SSEC teve baixa de 0,3%, enquanto o índice CSI300 .CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,2%, após atingir a máxima em três anos e meio. O índice Hang Seng .HSI, de Hong Kong, subiu 0,2%, e fechou na máxima dos últimos quatro anos.

Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que a economia da China desacelerou em agosto, com a produção das fábricas e o crescimento das vendas no varejo não atingindo as previsões e os preços das casas continuando a cair. O crédito, as exportações e os investimentos em ativos fixos da China também registraram um crescimento lento.

Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management, disse que os dados amplamente desanimadores já estavam precificados pelo mercado.

"A desaceleração não é uma surpresa para o mercado. Os investidores já esperam que o crescimento enfraqueça no terceiro trimestre."

Os investidores também olharam para além das tensões geopolíticas e comerciais, seguindo as sugestões dos recordes de alta de Wall Street, com a expectativa geral de que o Federal Reserve corte os juros norte-americanos nesta semana.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei não operou devido a um feriado local.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,35%, a 3.407 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,46%, a 25.357 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,21%, a 4.335 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,13%, a 8.853 pontos.

(Por Redação Xangai)