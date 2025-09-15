99 dobra investimentos em delivery de comida no Brasil para R$2 bilhões

BRASÍLIA (Reuters) - A 99, do grupo chinês DiDi Global, vai dobrar os investimentos anteriormente previstos no segmento de delivery de comida do Brasil para R$2 bilhões até junho do próximo ano, disse o diretor-geral da empresa no país, Simeng Wang, nesta segunda-feira.

Falando a jornalistas após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, Wang apontou que a decisão de ampliar os recursos investidos no país ocorre após o sucesso apresentado pelos projetos-piloto do serviço 99Food nas cidades de São Paulo e Goiânia.

"A gente reafirmou nosso interesse em investir no Brasil. A gente vai investir R$2 bilhões nesse primeiro ano de operação do 99Food. Isso significa que a gente está dobrando o nosso investimento nesse setor", afirmou Wang.

A empresa havia anunciado em abril o investimento bilionário no país, que busca retomar as operações da plataforma 99Food, após o encerramento das atividades no início de 2023 em meio à concorrência acirrada no setor.

A ampliação dos investimentos foi confirmada pelo governo em comunicado. A reunião com Lula incluiu outros executivos, como o presidente-executivo da DiDi, Will Cheng.

Segundo o diretor-geral, cerca de R$50 milhões dos recursos serão direcionados para a instalação de pontos de apoio para entregadores da empresa, o que deve incluir nova infraestrutura em todas as capitais do país e nos principais mercados da 99.

A 99 também buscará a parceria da Yadea, fabricante chinesa de veículos elétricos de duas rodas, para construir uma fábrica no Brasil a fim de oferecer aos entregadores brasileiros um veículo de custo acessível e com economia de combustível.

A empresa anunciou em comunicado um programa de financiamento com R$6 bilhões em crédito para aquisição e aluguel de motocicletas elétricas, o que pode beneficiar 600 mil entregadores nos próximos 3 a 5 anos.

Wang ainda detalhou o desenvolvimento de um programa de vouchers, em conjunto com o Ministério da Saúde, para pacientes utilizarem o aplicativo 99 de forma gratuita para ir a consultas médicas e cirurgias em hospitais públicos.

Segundo o comunicado da empresa, será doado R$1 milhão em cupons de transporte para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), com 43 mil vouchers a serem distribuídos no piloto do projeto entre 32 cidades do país.

Mas a chegada da 99Food, que deve rivalizar com o iFood -- plataforma de delivery de alimentos do grupo holandês Prosus --, não deve encontrar um mercado fácil.

O iFood anunciou em agosto investimentos diretos de R$17 bilhões no Brasil entre abril deste ano e março de 2026, montante que contempla, prioritariamente, ações para impulsionar o tráfego na plataforma, aumentar a recorrência de compras no aplicativo e ampliar os segmentos de atuação da empresa.

