Vencedores das principais categorias do Emmy

14/09/2025 20h34

Lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Prêmios Emmy, que aconteceu no domingo em Los Angeles. "Adolescência", minissérie da Netflix, dominou a premiação com seis estatuetas, enquanto "The Studio" venceu como melhor série de comédia e "The Pitt" como melhor série de drama.

Melhor série de drama: "The Pitt", HBO|Max

Melhor série de comédia: "The Studio", Apple TV+

Melhor minissérie: "Adolescência", Netflix

Melhor ator de série de drama: Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor atriz de drama: Britt Lower, "Ruptura"

Melhor ator de série de comédia: Seth Rogen, "The Studio"

Melhor atriz de série de comédia: Jean Smart, "Hacks"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Stephen Graham, "Adolescância"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Cristin Milioti, "Pinguim"

Melhor ator coadjuvante em série de drama: Tramell Tillman, "Ruptura"

Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Katherine LaNasa, "The Pitt"

Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Jeff Hiller, "Alguém em Algum Lugar"

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Hannah Einbinder, "Hacks"

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Owen Cooper, "Adolescência"

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Erin Doherty, "Adolescência"

