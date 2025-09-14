Vencedores das principais categorias do Emmy
Lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Prêmios Emmy, que aconteceu no domingo em Los Angeles. "Adolescência", minissérie da Netflix, dominou a premiação com seis estatuetas, enquanto "The Studio" venceu como melhor série de comédia e "The Pitt" como melhor série de drama.
Melhor série de drama: "The Pitt", HBO|Max
Melhor série de comédia: "The Studio", Apple TV+
Melhor minissérie: "Adolescência", Netflix
Melhor ator de série de drama: Noah Wyle, "The Pitt"
Melhor atriz de drama: Britt Lower, "Ruptura"
Melhor ator de série de comédia: Seth Rogen, "The Studio"
Melhor atriz de série de comédia: Jean Smart, "Hacks"
Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Stephen Graham, "Adolescância"
Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Cristin Milioti, "Pinguim"
Melhor ator coadjuvante em série de drama: Tramell Tillman, "Ruptura"
Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Katherine LaNasa, "The Pitt"
Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Jeff Hiller, "Alguém em Algum Lugar"
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Hannah Einbinder, "Hacks"
Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Owen Cooper, "Adolescência"
Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Erin Doherty, "Adolescência"
