Um novo Barrichello estreia na F3 sonhando com a Fórmula 1

O sobrenome Barrichello pode voltar à Fórmula 1 em poucos anos. Filho mais novo do piloto Rubens Barrichello, Fernando vai disputar a temporada 2026 da Fórmula 3, categoria que é uma das portas de entrada da Fórmula 1. O caçula de Rubinho acelerou pela primeira vez na F3 na semana passada durante a última etapa de 2025 da categoria, disputada em Monza, na Itália.

Marcio Arruda, enviado especial da RFI em Monza, Itália

Fefo, como é carinhosamente conhecido, conversou com a RFI no autódromo de Monza durante o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado no primeiro domingo de setembro. O jovem brasileiro mostrou maturidade para lidar com o peso de carregar um sobrenome famoso no automobilismo mundial.

"Eu acho que já aprendi a lidar com essa pressão; eu lidei com isso a minha vida inteira. Talvez tenha recebido um pouco mais de atenção pelo meu sobrenome que, talvez, eu não merecesse tanto. Meu pai, às vezes, consegue abrir algumas portas, mas ele não consegue mantê-las abertas. Então, eu preciso fazer isso por conta própria", afirmou Fefo, irmão mais novo de Eduardo Barrichello, que compete na Stock Car, no Brasil.

Fernando revelou como é sua relação com seu pai Rubinho Barrichello, duas vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1.

"A gente tem uma relação muito boa. Ultimamente, a gente criou uma relação ótima por entender como precisamos estar juntos de uma forma geral. No fim de semana, ele é o meu pai; não é o Rubens Barrichello, não é meu engenheiro, não é meu mecânico... ele é o meu pai. Então, eu vou até ele para ter suporte familiar e para tirar dúvidas. Todas as decisões que eu tomo eu tento compartilhar porque ele tem muito a agregar. Eu tento ser uma esponja para extrair o máximo possível das coisas que ele fala. Em questão de setup e estratégia, eu sempre converso com ele porque tenho algo a aprender. Ele é um cara muito experiente! É muito gostoso quando a gente está junto. Infelizmente ele não pôde estar aqui em Monza, mas eu tenho certeza que, no ano que vem, vamos estar juntos em várias corridas", contou Fefo.

O piloto brasileiro disse que ter a chance de competir na Fórmula 3 é um sonho.

"É um prazer poder estar aqui e poder representar algo tão grande como o Brasil e o nome Barrichello em algo perto da Fórmula 1. É uma felicidade muito grande", revelou Barrichello.

Nova e vitoriosa geração brasileira

Recentemente, dois pilotos brasileiros foram campeões na Fórmula 3: Rafael Câmara, que conquistou o título nesta temporada, e Gabriel Bortoleto, campeão de 2023 e que hoje está na Fórmula 1. Apesar de os olhos do mundo estarem voltados para ele, o jovem Barrichello mantém os pés no chão.

"É uma honra poder representar o Brasil, que está voltando a crescer no mundo da Fórmula 1. O Gabriel [Bortoleto] merece ter chegado na Fórmula 1 e está indo muito bem. O Rafael [Câmara] vai chegar em poucos anos porque também merece. Eu acredito que eu possa fazer o mesmo. Eu conversei com o dono da equipe que vou competir aqui e não é realista dizer que a gente vai brigar pelo título do ano que vem se compararmos o nível da escuderia com as outras. Acho que a AIX Racing é muito boa e tem muito a oferecer, mas tem equipes que estão há muito tempo na F3, como a Trident, Prema e Hitech, que são equipes que estão em um nível insano. Eu acho que a gente precisa chegar o mais perto possível desses times. O pensamento é estar sempre no top 10 e eu vou trabalhar muito e me dedicar 100%", explicou.

Potencial para bons resultados

O jovem Barrichello confia no crescimento da equipe AIX Racing, que encerrou o campeonato de 2025 tendo largado duas vezes na frente. As poles foram conquistadas na Bélgica e na Itália.

"Para uma equipe fazer pole position, precisa ter um bom piloto; mas, também é preciso ter um bom carro. O time cresceu muito em 2025. Eu espero que a gente consiga continuar este desenvolvimento no ano que vem. Os meus dois companheiros de equipe são bem competitivos e, juntos, a gente pode fazer um bom trabalho", contou.

Fernando, que fez 20 anos no último dia 12 de setembro, já acumula experiência em pistas europeias. Depois de ter estreado na Fórmula 4 espanhola, ele disputou a Eurofórmula nos dois últimos anos e conquistou vitórias na França e na Áustria.

"Eu disputo o campeonato da Eurofórmula pela equipe Motopark. Eles têm uma forma de ensinar os pilotos mais novos que é incrível. Eles fazem com que a gente entenda o que o carro precisa, o que você tem de falar quando sai do carro e o que pensar dentro do carro", revelou Fernando.

"Grandes pilotos já passaram pela Motopark, como o tetracampeão Max Verstappen. Liam Lawson e Yuki Tsunoda, que hoje estão na Fórmula 1, também já guiaram para eles".

"Eu ainda vou disputar com a Motopark as duas últimas etapas desse ano, na Espanha e aqui na Itália", afirmou.

Longe da família e foco nas pistas

Buscando realizar o sonho de um dia disputar a Fórmula 1, Fefo Barrichello contou como é a vida na Europa.

"Eu saí de casa com 16 anos para morar sozinho na Espanha, que foi muito duro para mim. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom para meu crescimento pessoal e profissional. Eu tive de amadurecer rápido porque, sozinho no exterior, você tem de sobreviver. Eu morei um ano em Barcelona e no ano passado em Portugal. Nesse ano, eu me mudei para a Alemanha porque eu queria ficar mais perto da equipe. No meu primeiro ano em Barcelona, eu trabalhei como mecânico na minha equipe e passei a entender melhor de mecânica e do trabalho fora das pistas. Vi o quão importante é estar ali e ter uma oportunidade. Se a gente for contar quantas pessoas sonham em ter uma chance de pilotar na Europa... não dá para contar, é muita gente! E você ter uma oportunidade de estar aqui na Fórmula 3, que são 30 pilotos do mundo todo... eu tenho muita gratidão. O mundo inteiro sonha com essa oportunidade e eu espero que isso nunca se torne algo normal para mim. Espero sempre sentir aquele friozinho na barriga. É muito especial estar aqui, no mesmo paddock da Fórmula 1. É uma honra para mim. Sigo o meu caminho aqui indo atrás dos meus sonhos e trabalhando duro. Eu tenho certeza que as coisas vão se alinhar e dar certo", disse Fefo Barrichello.

O Brasil torce para que Fernando trilhe um caminho vitorioso nas categorias de base e que seja o próximo Barrichello a alcançar a Fórmula 1.