Último festival brasileiro em que Hermeto tocou, MIMO presta homenagem

A contribuição de Hermeto Pascoal à cultura brasileira foi exaltada neste sábado (13), em Olinda, no segundo dia do MIMO Festival. A morte do gênio da música instrumental brasileira foi anunciada na noite de ontem (13) por sua equipe e familiares nas redes sociais.

O multi-instrumentista foi uma das principais atrações do MIMO na edição deste ano no Rio de Janeiro, em 19 de junho, e tocou no Circo Voador com seu grupo de longa data: Itiberê Zwarg, André Marques, Jota P., Fabio Pascoal e Ajurinã Zwarg.

Em agosto, Hermeto Pascoal ainda participou da parceria entre o MIMO e o o tradicional Jazz in Marciac, que levou músicos brasileiros para a França e trouxe franceses para o Brasil, como parte da Temporada Brasil-França 2025.

O músico tinha apresentação marcada para o dia em que morreu, no Festival Acessa BH. O cancelamento do show já havia sido anunciado na última terça-feira (9), por questões de saúde.

MIMO Olinda

Logo nos primeiros minutos em que a morte do gênio da música nacional foi divulgada nas redes sociais, o público recebeu a notícia da idealizadora e diretora artística do festival, Lu Araújo, que pediu para que o público festejasse seu trabalho e memória, sem tristeza.

A mensagem foi na mesma linha da que divulgou a morte de Pascoal, assinada pela família e equipe:

"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva."

Antes do início das apresentações no palco principal do MIMO de Olinda, seu nome voltou a ser mencionado pelas atrações da noite, com direito a gritos de "Hermeto, presente".

Ao se apresentar na noite de sábado, a cantora potiguar Juliana Linhares, também dedicou seu show do álbum Nordeste Ficção a Hermeto Pascoal, a quem homenageou antes de cantar Tareco e Mariola. Imortalizada por Flávio José, a música fala da resistência dos artistas nordestinos.

"Eu me criei / Matando a fome com tareco e mariola / Fazendo verso dedilhado na viola / Por entre os becos do meu velho vassoural"

Também nas redes sociais o MIMO publicou um agradecimento a Hermeto Pascoal, afirmando que "o céu está em festa"

"Já estamos com saudades, mas ele segue vivo em sua obra gigante, em sua genialidade, em sua capacidade única de transformar tudo em som e poesia universal. Sua música transcenderá o tempo, continuará ecoando em nossos palcos, corações e memórias, inspirando gerações. Hermeto foi gênio sem igual na música mundial.Nossos sentimentos a toda essa imensa família que ele deixou neste plano. Obrigado, mestre Hermeto".

Virtuose

Nascido em Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936, Hermeto é um dos nomes mais respeitados na música brasileira, conhecido por tirar música de qualquer objeto, usando água, panelas, garrafas, brinquedos e até o próprio corpo como instrumentos.

Ganhou reconhecimento internacional nos anos 1970, ao colaborar com Miles Davis, e já venceu o Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa.

O velório do artista será realizado nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público das 14h às 21h.

*O repórter viajou para Olinda a convite da organização do MIMO Festival