Ucrânia ataca importante refinaria russa com drones

MOSCOU (Reuters) - A Ucrânia lançou um grande ataque com pelo menos 361 drones contra a Rússia, provocando um breve incêndio na vasta refinaria de petróleo de Kirishi, no noroeste da Rússia, disseram autoridades russas neste domingo, sem feridos.

Enquanto as potências mundiais conversam sobre como acabar com o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a guerra dos drones aumentou, com drones russos derrubados na Polônia, membro da Otan, e ataques da Ucrânia contra refinarias de petróleo e oleodutos na Rússia, o segundo maior exportador de petróleo do mundo.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 361 drones foram abatidos pelos sistemas de defesa aérea russos, incluindo quatro bombas aéreas guiadas e um míssil HIMARS fabricado nos Estados Unidos, mas não forneceu detalhes sobre o local dos ataques.

A refinaria Kirishinefteorgsintez, da Surgutneftegaz, uma das duas maiores da Rússia, estava entre os alvos atacados pelos drones ucranianos, segundo autoridades russas.

Alexander Drozdenko, governador da região de Leningrado, disse que três drones foram destruídos na área de Kirishi e que um incêndio provocado pela queda de detritos foi apagado. Ele disse que ninguém ficou ferido.

O comando de drones da Ucrânia confirmou que atacou a refinaria e disse que havia "realizado um ataque bem-sucedido".

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a escala dos danos, se houver, à refinaria.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, falando em um discurso diário em vídeo, elogiou os militares e os serviços especiais de Kiev pela série de ataques de longo alcance às instalações petrolíferas russas.

"As sanções mais eficazes -- as sanções que funcionam mais rapidamente -- estão sendo disparadas contra as usinas de petróleo russas, seus terminais, seus depósitos de petróleo", disse Zelenskiy. "Eles restringiram significativamente o setor petrolífero russo, e isso limita significativamente a guerra."

Zelenskiy destacou um ataque na semana passada ao porto de Primorsk, no noroeste da Rússia, pela primeira vez, que, segundo ele, causou "danos significativos. Isso foi verificado".