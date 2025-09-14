Tribunal pede resposta de Trump em ação de Lisa Cook; prazo vence hoje

O Tribunal de Apelações deu a Donald Trump até hoje para responder à ação da governadora do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Lisa Cook, que tenta barrar sua remoção do cargo. A ofensiva do presidente, baseada em acusações de fraude hipotecária, reacende o debate sobre a independência do banco central dos EUA.

Disputa entre Trump e Lisa Cook

Trump alega que Cook obteve empréstimos em condições melhores ao declarar duas propriedades como residência principal, prática considerada ilegal. A denúncia mira imóveis em Michigan e Atlanta, adquiridos antes de sua entrada no Fed.

Novos documentos fragilizam o argumento da Casa Branca. Registros analisados pela Reuters e New York Times mostram que Cook listou a casa de Atlanta como "casa de férias" ou "segunda residência" ainda antes de ingressar no banco americano, em 2022, o que contradiz a acusação de fraude. Ainda assim, Bill Pulte, diretor de uma agência federal de habitação e aliado de Trump, insiste que ela apresentou versões conflitantes para os credores.

Defesa tenta encerrar o processo no tribunal. Advogados de Cook alegam que não há base legal para sua destituição e pedem que o caso seja arquivado. Para eles, a ofensiva é uma tentativa inédita de enfraquecer a autonomia do Fed e pode gerar insegurança no sistema financeiro dos EUA.

Prazo até as 15h reflete pressão do tribunal por resposta rápida, mas Trump ainda não se manifestou. A Corte de Apelações de Washington determinou que o governo se manifeste antes da reunião do Fed marcada para a próxima semana. O objetivo é evitar que a disputa jurídica se arraste sem definição e interfira diretamente nas decisões de política monetária.

Impacto político e institucional

Presidente americano quer a demissão de Cook para remodelar o banco central. O presidente nomeou o economista Mark Calabria para ocupar uma das cadeiras de governador, mas sua confirmação enfrenta resistência entre democratas e até parte dos republicanos. A disputa com Lisa Cook aumenta a pressão sobre o Congresso, que terá de decidir se endossa a estratégia de Trump.

Processo ameaça a independência do Fed. Especialistas alertam que, se Trump tiver êxito em afastar Cook, abre-se um precedente perigoso para que futuros presidentes interfiram diretamente na composição do banco central.

Mercados acompanham a disputa com apreensão. A batalha judicial ocorre às vésperas de uma reunião do Fed sobre juros, aumentando a tensão nos investidores. Há receio de que a crise política afete decisões de política monetária e desgaste a credibilidade internacional dos EUA.