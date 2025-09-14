Trump responde à Justiça e insiste em demitir Lisa Cook, diretora do Fed

O governo Trump renovou o pedido para afastar Lisa Cook do Federal Reserve (o Fed, banco central dos EUA). O governo se manifestou dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Apelações de Washington, que tinha dado até hoje para o presidente responder à ação da diretora.

O que aconteceu

Trump renovou pedido para remover diretora do Fed. O governo argumentou que os fundamentos jurídicos apresentados por Cook para permanecer no cargo são "infundados" e reafirmou que o presidente tem autoridade legal para demitir membros do Fed "por justa causa", informou o Los Angeles Times.

Acusação de fraude hipotecária sustenta ofensiva. De acordo com o jornal norte-americano, a Casa Branca se apoia nas denúncias feitas por Bill Pulte, indicado por Trump a uma agência de habitação, que acusa Cook de ter declarado duas propriedades como residência principal para obter empréstimos. O Departamento de Justiça já abriu investigação.

Defesa de Cook rebate risco à independência do Fed. Em petição apresentada ontem, advogados da diretora afirmaram que não há provas de irregularidade e que permitir a demissão abriria precedente perigoso, minando a autonomia do banco central e trazendo instabilidade à economia.

Diretora deve se manter no cargo até o fim do litígio. A ordem veio de um tribunal federal de Washington, que pediu a reintegração de Cook após carta enviada por Trump em 25 de agosto a destituindo do cargo.

Disputa histórica ameaça a independência do banco central

Esta é a primeira tentativa de demissão em mais de um século. Em seus 112 anos de história, o Fed jamais teve um governador afastado por decisão direta de um presidente. A ação é vista como uma manobra inédita para influenciar as decisões de política monetária.

Mercado acompanha decisão em clima de incerteza. A batalha jurídica ocorre na mesma semana em que o Fed deve votar uma redução de juros de 0,25 ponto. Analistas temem que a pressão da Casa Branca sobre a diretoria comprometa a credibilidade internacional da instituição.

Relembre o caso

Trump alega que Cook obteve empréstimos em condições melhores ao declarar duas propriedades como residência principal, prática considerada ilegal. A denúncia mira imóveis em Michigan e Atlanta, adquiridos antes de sua entrada no Fed.

Novos documentos fragilizam o argumento da Casa Branca. Registros analisados pela Reuters e The New York Times mostram que Cook listou a casa de Atlanta como "casa de férias" ou "segunda residência" ainda antes de ingressar no banco americano, em 2022, o que contradiz a acusação de fraude. Ainda assim, Bill Pulte insiste que ela apresentou versões conflitantes para os credores.