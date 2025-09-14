Trump diz que negociações dos EUA com a China na Espanha 'estão indo bem'

Topo

14/09/2025 21h17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 14, que as negociações do país com a China, que ocorrem na Espanha, "estão indo bem". Ele acrescentou que as duas nações ainda estão conversando sobre o Tiktok. "A China está pagando muito em tarifas", disse Trump a repórteres neste domingo.

A rede social chinesa - que tem até esta quarta-feira como prazo para se desfazer de seus ativos nos EUA - foi um dos temas discutidos em reunião ocorrida neste domingo em Madri entre o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, além do impasse comercial entre Washington em Pequim.

Ainda sobre questões comerciais, o presidente disse que a Europa ainda está importando petróleo da Rússia, o que mostra que as sanções impostas a Moscou não são duras o suficiente. "Estou disposto a implementar sanções, mas eles [Europa] terão que endurecer suas sanções de acordo com o que estou fazendo", comentou.

Venezuela

Questionado sobre as tensões crescentes com a Venezuela, Trump disse que "não gosta" do que a Venezuela envia aos EUA, sejam suas drogas ou seus membros de gangues. "Nós não gostamos; não gostamos nem um pouco", afirmou.

Recentemente, o governo Trump intensificou sua presença militar norte-americana no sul do Caribe, como parte do que considera uma repressão aos traficantes de drogas.

Gaza

Trump também comentou rapidamente sobre o conflito em Gaza, em meio à visita do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a Israel, e um movimento de líderes árabes e muçulmanos para repelir o ataque do governo israelense em Doha, no Catar. Segundo o presidente, o Catar tem sido "um ótimo aliado" para os Estados Unidos.

