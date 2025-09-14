Topo

Notícias

Tiantsoa Rakotomanga fica com título de simples do SP Open

14/09/2025 17h50

? Time Brasil (@timebrasil) September 14, 2025

Antes, também neste domingo, Marcelo Melo e Rafael Matos superaram Petros Tsitsipas e Aristoteles Thanos por um duplo 6/2. A série de confrontos teve início no último sábado, com João Fonseca vencendo Stefanos Sakellaridis por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3) e Thiago Wild perdendo para Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1).

"É uma alegria imensa poder conquistar essa vitória para o Brasil, ainda mais diante de um jogador do nível do Tsitsipas. A torcida estava empurrando muito, mas consegui me manter focado até o fim e jogar o meu melhor tênis nos momentos mais importantes. Representar o Brasil na Copa Davis e ajudar o país a voltar ao qualifying do Grupo Mundial é algo muito especial para mim", comemorou João Fonseca.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Ato pró-palestinos interrompe Volta da Espanha em Madri

Barcelona atropela Valencia (6-0) e sobe para vice-liderança do Espanhol

Americano é encontrado morto em resort na República Dominicana

Trump responde à Justiça e insiste em demitir Lisa Cook, diretora do Fed

Debate sobre o perfil do suposto assassino de Charlie Kirk se itensifica nos EUA

Gaza: mais de 40 pessoas morreram neste domingo vítimas de bombardeios

Tiantsoa Rakotomanga fica com título de simples do SP Open

Brasil agradece Argentina por identificar pianista vítima da ditadura

Francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah é campeã do SP Open

Protestos pró-Palestina que levaram à suspensão da Volta da Espanha tinham mais de 100 mil pessoas

Suspensão da última etapa da Volta da Espanha provoca batalha política