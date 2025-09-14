Topo

Suposto assassino de Charlie Kirk vivia com parceira trans

14/09/2025 16h01

O suposto assassino do ativista de direita Charlie Kirk vivia com uma pessoa trans que era sua companheira, declarou neste domingo (14) o governador de Utah, confirmando relatos que provavelmente alimentarão um debate polarizado nos Estados Unidos.

"Sim, posso confirmar", disse o governador Spencer Cox ao canal CNN. "O colega de quarto [de Tyler Robinson] era seu parceiro romântico, um homem em processo de transição para se tornar mulher", declarou.

Robinson, de 22 anos, foi preso na noite de quinta-feira em Utah, suspeito de matar Kirk com um tiro no dia anterior durante um evento público em uma universidade do mesmo estado.

Desde esse assassinato, que foi gravado ao vivo, várias figuras e meios de comunicação conservadores, seguindo os passos do presidente Donald Trump, têm denunciado a influência da "esquerda radical".

Kirk criticava frequentemente os direitos LGBTQ+, em particular os das pessoas transgênero.

Desde seu retorno ao poder, Trump também tem denunciado uma suposta "transgeneromania", que, segundo ele, está assolando os Estados Unidos e à qual prometeu pôr fim.

No entanto, os investigadores até o momento não encontraram evidências da influência da companheira de Robinson no assassinato.

"Isso é o que estamos tentando determinar agora mesmo. É fácil tirar conclusões precipitadas (...) mas quero ser cauteloso", declarou Cox.

Ele acrescentou que a companheira "não fazia ideia do que estava acontecendo" e tem sido "incrivelmente cooperativa" com os investigadores, ao contrário do suspeito, que se recusa a fornecer detalhes.

Isso não impediu que alguns dos ativistas mais conservadores denunciassem sua suposta má influência.

Laura Loomer, que goza da confiança do presidente, pediu no sábado, quando vários meios de comunicação americanos já haviam publicado essa informação sobre a parceira de Robinson, que "o movimento transgênero seja classificado como um movimento terrorista".

