Papa Leão 14 celebra aniversário de 70 anos com fiéis na Praça de São Pedro

O Papa Leão XIV, que completa 70 anos neste domingo (14), agradeceu aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, após a oração do Angelus. Muitos seguravam cartazes com mensagens de felicitações.

"Queridos, parece que vocês sabem que hoje eu completo 70 anos", disse, sorrindo para a multidão.

"Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que pensaram em mim em oração", continuou o pontífice, com sobriedade, sob aplausos calorosos.

Ainda neste domingo, Leão XIV presidirá uma missa em homenagem aos mártires do século XXI.

Diversas mensagens de felicitações foram enviadas ao Papa por autoridades italianas, incluindo o presidente da República, Sergio Mattarella, e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.

Por ocasião do aniversário de Leão XIV, os fiéis do mundo inteiro foram "convidados a rezar por aquele que guia a Igreja universal, para que o Senhor renove suas forças e abençoe seu ministério", afirma o convite publicado no site Aleteia voltado à audiência católica.

Natural de Chicago, nos Estados Unidos, o cardeal Robert Francis Prevost foi eleito o 267º papa no conclave realizado em maio. Antes de sua eleição, liderava o influente Dicastério para os Bispos, o que o tornou um dos principais conselheiros do Papa Francisco.

Leão XIV é frequentemente descrito como um líder moderado, discreto e reservado. Nenhuma celebração oficial foi organizada pelo Vaticano para marcar o seu aniversário.

Após um início de papado discreto, Leão XIV passou a opinar sobre temas políticos, sociais e humanitários. Recentemente, ele denunciou a "catástrofe humanitária" em curso no Sudão e falou sobre o problema das armas de fogo nos Estados Unidos.

Leão XIV também já declarou estar "profundamente entristecido" com a situação dos palestinos na Faixa de Gaza.

(Com AFP)