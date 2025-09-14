Em fim de semana de conflitos, Rússia dispara míssil hipersônico em teste

Colaboração para o UOL e do UOL, em São Paulo

A Rússia disparou um míssil hipersônico em um exercício militar no mar de Barents neste domingo (14), após um fim de semana marcado por novos avanços ucranianos e russos na guerra, segundo as autoridades de cada país.

O que aconteceu

Míssil foi disparado contra um alvo fictício diretamente de um navio de cruzeiro. O Ministério da Defesa russo divulgou imagens do teste, que afirmou ter sido bem sucedido.

Teste militar também incluiu bombardeios. Os caças Su-34 foram utilizados para treinar alvos que representavam "avanços do inimigo", afirmou o Ministério em publicação do Telegram.

O exercício ocorre dias após drones russos terem sido abatidos na Polônia. O país integra a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que enviou anunciou planos para reforçar o flanco oriental do bloco.

Mar de Barents fica nas proximidades da Finlândia e Suécia, também membros da Otan. Os países aderiram ao bloco militar ocidental após a invasão russa na Ucrânia, em 2022.

Guerra no fim de semana: ataque a refinaria russa e batalha por território

Ontem, drone ucraniano atingiu refinaria de petróleo na Rússia. O alvo do ataque foi a usina da Bashneft, na região de Bashkortostan, no centro do país. O bombardeio provocou um incêndio e causou danos leves, segundo Radiy Jabirov, governador local.

Kremlin descreveu o complexo petrolífero em 2016 como "um dos maiores do país". Fundada em 1957, a refinaria está perto da cidade de Ufa, a 1.400 quilômetros da guerra na Ucrânia. A refinaria utiliza diferentes tipos de petróleo, além de gás condensado. Dela saem combustíveis para transporte e produtos petroquímicos usados na indústria.

Também no sábado, forças russas anunciaram tomada de aldeia. O Ministério da Defesa russo informou que suas tropas conquistaram Novomikolaivka, localidade próxima à região de Donetsk. A agência AFP ressaltou que não conseguiu verificar a versão divulgada por Moscou. O projeto DeepState, ligado ao Exército ucraniano, assegurou que Novomikolaivka segue sob controle de Kiev.

Região de Dnipropetrovsk não faz parte das cinco das quais a Moscou reivindica anexação. Elas são Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimeia. Na sexta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que Vladimir Putin, queria "ocupar toda a Ucrânia" e que não pararia até atingir seu objetivo, mesmo que os ucranianos decidissem ceder territórios.

Conflito segue sem negociações. O Kremlin declarou que as conversas de paz estão em "pausa" após tentativas fracassadas. Na véspera, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que Vladimir Putin quer "ocupar toda a Ucrânia".