PSG vence Lens antes de estreia na Champions; irmão de Mbappé marca em vitória do Lille

A três dias da estreia na Liga dos Campeões, contra a Atalanta, o Paris Saint-Germain manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês ao derrotar o Lens por 2 a 0 neste domingo (14), no Parque dos Príncipes, com dois gols de Bradley Barcola.

Barcola abriu o placar com um belo chute aos 15 minutos, antes de ampliar a vantagem no início do segundo tempo (51').

O PSG se prepara para iniciar a defesa do título europeu em uma primeira fase da Champions que se apresenta complicada, enquanto Désiré Doué e Ousmane Dembélé seguem no departamento médico se recuperando de lesões.

Além disso, Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in e Lucas Beraldo saíram machucados neste jogo contra o Lens. Escalado pela primeira vez desde a Supercopa da Uefa, em agosto, Kvaratskhelia teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

"Precisamos esperar os exames médicos, ainda não tenho detalhes sobre as lesões", disse o técnico do PSG, Luis Enrique. "Infelizmente, 'Kvara' sofreu uma entrada no primeiro tempo e não pôde continuar. Kang-in não parece muito grave, mas Beraldo parece que é algo mais", acrescentou o espanhol.

O final do jogo foi marcado por cânticos ofensivos contra o Olympique de Marselha, grande rival e adversário dos parisienses na próxima rodada.

- Primeiro gol de Ethan Mbappé -

Mais cedo, Ethan Mbappé, irmão mais novo do astro da seleção francesa Kylian Mbappé, marcou seu primeiro gol como profissional nos acréscimos para dar a vitória ao Lille sobre o Toulouse por 2 a 1.

Após deixar o PSG, depois da polêmica saída de seu irmão mais para o Real Madrid, Ethan, de 18 anos, assinou com o Lille em julho de 2024.

Já o Toulouse, derrotado pelo PSG por 6-3 antes da data Fifa, volta a cair e ocupa a nona posição na tabela, com seis pontos.

Também neste domingo, o Paris FC conseguiu sua primeira vitória fora de casa ao bater o Brest por 2 a 1

Por sua vez, o Strasbourg derrotou o Le Havre por 1 a 0, com um gol de pênalti nos minutos finais, e para a quinta colocação.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês e classificação

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Lorient 4 - 0

- Sábado:

Nice - Nantes 1 - 0

Auxerre - Monaco 1 - 2

- Domingo:

Lille - Toulouse 2 - 1

PSG - Lens 2 - 0

Brest - Paris FC 1 - 2

Strasbourg - Le Havre 1 - 0

Metz - Angers 1 - 1

(16h00) Rennes - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 12 4 4 0 0 10 3 7

2. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8

3. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

4. Monaco 9 4 3 0 1 8 5 3

5. Strasbourg 9 4 3 0 1 5 3 2

6. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5

7. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0

8. Nice 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1

10. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2

11. Angers 5 4 1 2 1 3 3 0

12. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2

14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5

18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5

ali-jde/iga/pm/cb

© Agence France-Presse