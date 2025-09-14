Primeira-ministra do Nepal é escolhida após votação informal no Discord

O apoio inédito de jovens via Discord levou Sushila Karki, 73, a se tornar na sexta-feira (12) a primeira-ministra interina do Nepal após a renúncia de KP Sharma Oli. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo.

O que aconteceu

Discord virou ferramenta central das mobilizações e foi usado para apoiar o nome de Sushila Karki como primeira-ministra interina, numa tentativa inédita de ocupar o vácuo de poder. Para o jornal indiano The Indian Express, os jovens usam o app de gamers para interferir na política.

Indignação contra privilégios herdados gerou movimento inédito. Vídeos de filhos da elite ostentando riqueza viralizaram com hashtags como #ByeNepoBabies, o que foi o estopim para que milhares de jovens se indignassem nas redes sociais contra a desigualdade social no país asiático.

Proibição das redes sociais empurrou protesto digital para as ruas. Em 8 de setembro, o governo nepalês bloqueou Facebook e Instagram, medida vista como censura. De acordo com a AFP, foi a "faísca" que transformou indignação online em levante de rua.

Reivindicações geraram confrontos mortais e expuseram fragilidade do governo. A capital Catmandu foi palco de intensos protestos contra o governo na segunda e na terça-feira, que deixaram pelo menos 72 mortos e 191 feridos, segundo novo relatório divulgado neste domingo pelo Secretário-Chefe Eaknarayan Arya. As causas das mortes foram choques com o Exército e incêndios em prédios públicos.

Nas ruas, símbolos da cultura pop construíram a identidade da revolta. Bandeiras piratas de One Piece ecoaram, e as máscaras de Guy Fawkes, usadas em protestos anteriores ao redor do mundo também estiveram presentes.

Nepal repete padrão de levantes asiáticos, mas futuro segue em aberto. Como em Bangladesh e Sri Lanka, a juventude pressionou pela queda do governo. Em conversa com o colunista do UOL Nelson de Sá, o cientista político e professor da Universidade de Edimburgo, Jeevan Sharma, avaliou que ainda é cedo para saber se os ganhos da revolução serão sustentados.

Quem é Sushila Karki

Primeira mulher a assumir a chefia do governo nepalês. Ex-presidente da Suprema Corte, Karki já foi presa na luta contra a monarquia e sofreu impeachment em 2017 ao investigar partidos no poder.

Promessa de governar em sintonia com a geração Z. Em sua primeira fala, disse que seu mandato atenderá ao clamor por "fim da corrupção, boa governança e igualdade econômica".

Mandato interino tem duração de seis meses - até as eleições de 2026. Ela afirmou que seu governo será transitório e que entregará o poder ao novo Parlamento eleito em março.

Homenagem às vítimas dos protestos e promessa de investigação. Karki observou um minuto de silêncio e defendeu apuração sobre a repressão que deixou dezenas de mortos.

Posse revela fragilidade do consenso político. A cerimônia contou com diplomatas de Índia, China e EUA, mas foi boicotada pelos principais partidos, que questionam a legalidade da dissolução do Parlamento.