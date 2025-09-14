Topo

Notícias

Policial dono de fintech é preso sob suspeita de aplicar golpes financeiros

Cyllas Elia Júnior, policial dono da 2GO Bank - Reprodução
Cyllas Elia Júnior, policial dono da 2GO Bank Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, no Rio

14/09/2025 15h25

O policial civil Cyllas Elia Júnior, dono da fintech 2Go Bank, foi preso hoje em São Paulo sob suspeita de aplicar golpes financeiros contra moradores do Jardim Pantanal, zona leste da capital paulista.

O que aconteceu

Policial é suspeito de fazer parte de esquema de criminosos que se aproveitavam da vulnerabilidade social e financeira das vítimas. Eles ofertavam cestas básicas, recolhiam documentos e abriram milhares de contas bancárias em nome das vítimas, que depois eram usadas em um esquema de lavagem de dinheiro.

Relacionadas

Quem são os 4 homens que desapareceram ao cobrar dívida de R$ 255 mil no PR

Carta anônima indicou local de carro usado por desaparecidos no PR; veja

Vídeo: Motociclista rouba celular e dá tiro no chão para exigir senha em SP

Cyllas foi levado para a Corregedoria da Polícia Civil, na região central, onde deve prestar depoimento. Em fevereiro, ele já havia sido preso por operações que mostravam que a fintech movimentava valores milionários relacionados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e organizações terroristas. Meses depois, o policial foi solto e voltou para a corporação.

A 2GO Bank e Cyllas foram delatados ao MP (Ministério Público) por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Antes de ser morto no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024, o delator afirmou aos promotores que a fintech foi montada por líderes do PCC, entre eles, Rafael Maeda Pires, o Japa, encontrado morto dentro de um carro no Tatuapé, zona leste, em maio de 2023.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz que, além da prisão, agentes cumpriram mandados de busca em cinco endereços. O caso corre em paralelo às investigações deflagradas nas últimas semanas pela PF (Polícia Federal) e MP.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Julgamento de Bolsonaro 'não foi caça às bruxas', responde Lula à Trump

Ataque de Israel no Catar ameaça esforços para normalizar laços, diz rascunho de resolução da cúpula árabe-islâmica

Policial dono de fintech é preso sob suspeita de aplicar golpes financeiros

Primeira-ministra do Nepal é escolhida após votação informal no Discord

Mais de 50.000 pessoas protestam na Turquia antes de audiência crucial para principal partido de oposição

'Careca do INSS' vai prestar depoimento na CPMI na segunda-feira, diz presidente da comissão

Bolsonaro recebeu alta, mas deve seguir tratamentos, informa boletim médico

O engajado afrobeat de Sahad Sarr, o James Brown senegalês

Tribunal pede resposta de Trump em ação de Lisa Cook; prazo vence hoje

Qual é o legado deixado pelo julgamento da trama golpista?

14 pessoas são levadas a hospital após FBI incinerar metanfetamina nos EUA