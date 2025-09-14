Policial dono de fintech é preso sob suspeita de aplicar golpes financeiros

O policial civil Cyllas Elia Júnior, dono da fintech 2Go Bank, foi preso hoje em São Paulo sob suspeita de aplicar golpes financeiros contra moradores do Jardim Pantanal, zona leste da capital paulista.

O que aconteceu

Policial é suspeito de fazer parte de esquema de criminosos que se aproveitavam da vulnerabilidade social e financeira das vítimas. Eles ofertavam cestas básicas, recolhiam documentos e abriram milhares de contas bancárias em nome das vítimas, que depois eram usadas em um esquema de lavagem de dinheiro.

Cyllas foi levado para a Corregedoria da Polícia Civil, na região central, onde deve prestar depoimento. Em fevereiro, ele já havia sido preso por operações que mostravam que a fintech movimentava valores milionários relacionados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e organizações terroristas. Meses depois, o policial foi solto e voltou para a corporação.

A 2GO Bank e Cyllas foram delatados ao MP (Ministério Público) por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Antes de ser morto no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024, o delator afirmou aos promotores que a fintech foi montada por líderes do PCC, entre eles, Rafael Maeda Pires, o Japa, encontrado morto dentro de um carro no Tatuapé, zona leste, em maio de 2023.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz que, além da prisão, agentes cumpriram mandados de busca em cinco endereços. O caso corre em paralelo às investigações deflagradas nas últimas semanas pela PF (Polícia Federal) e MP.