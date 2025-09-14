Homem é preso ao entrar no Brasil pela Guiana com ouro avaliado em R$ 1 mi

Um homem de 29 anos foi preso ontem com barras de ouro avaliadas em mais de R$ 1 milhão após entrar no Brasil pela Guiana.

O que aconteceu

Polícia Militar apreendeu 1,741 kg de ouro durante abordagem. O preso, que não teve o nome divulgado, conduzia um veículo na BR-401, no município de Bonfim (RR), quando foi abordado por uma guarnição da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira.

Motorista apresentou CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mas afirmou que não tinha o documento do carro. Segundo a PM, o homem informou que o carro pertencia a um indivíduo de nome Jeferson. Mas após consulta no sistema, os PMs constataram que o veículo está registrado no nome de outro proprietário.

Diante da contradição, os agentes fizeram uma busca dentro do veículo e encontraram o ouro. Foram encontradas quatro barras do mineral, sendo a mais pesada de 1.022,37 kg e a mais leve de 86 g.

O valor aproximado do ouro apreendido é de R$ 1.104.686,78 milhão. O homem foi preso sob suspeita do crime de contrabando, extração e transporte ilegal de minério. O material apreendido e o suspeito foram apresentados na Delegacia da Polícia Federal em Boa Vista para adoção das medidas cabíveis.

UOL não localizou defesa. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.