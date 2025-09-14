Desaparecidos no Paraná: polícia encontra munições em sítio ligado ao caso

A polícia encontrou projéteis em uma propriedade ligada a Alencar Gonçalves de Souza, um dos quatro desaparecidos em Icaraíma, no Paraná, após viajarem para cobrar uma dívida.

O que aconteceu

Munições foram encontradas hoje em um sítio de Alencar. Os projéteis foram encaminhados para perícia. Uma das linhas de investigação é de que Alencar e outros três homens foram mortos no local, segundo o delegado Thiago Andrade.

Grupo está desaparecido desde o dia 5 de agosto. Os amigos Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso, 39, viajaram de São Paulo a Icaraíma para cobrar uma dívida. Eles foram contratados por Alencar de Souza, que também está desaparecido.

"É comum que ainda sejam encontradas munições algum tempo depois [do desaparecimento]", disse o delegado. "Lá é uma região rural, onde a mata é extensa e dificulta o trabalho da polícia e da perícia de localizar os estojos de arma", acrescentou Andrade, em coletiva de imprensa.

Amigos ganhavam dinheiro cobrando dívidas há 13 anos. O serviço era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber um determinado valor, como era o caso de Alencar. Segundo a polícia, o contratante vendeu um imóvel em Icaraíma por R$ 255 mil, mas não recebeu o valor.

Carro onde os quatro homens viajaram foi encontrado na madrugada de sábado. O Fiat Toro estava enterrado em uma área de mata perto de Icaraíma e tinha marcas de tiro e vestígios de sangue.

Principal hipótese da polícia é de que os quatro foram mortos. Membros da Polícia Civil, da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas pelos corpos dos desaparecidos neste fim de semana.

Principais suspeitos do desaparecimento são pai e filho. Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo chegaram a ser ouvidos, mas negaram envolvimento no crime e foram liberados. Eles fugiram de Icaraíma um dia depois de prestar depoimento.