Carro apreendido em SP acumulava R$ 28 mil em multas

Carro apreendido pela PM de São Paulo com R$ 28 mil em multas - Divulgação/PM
do UOL

Do UOL, no Rio

14/09/2025 19h08

Um Toyota Corolla preto que acumulava R$ 28 mil em multas foi apreendido ontem de manhã na zona leste de São Paulo pela Polícia Militar.

O que aconteceu

Carro soma R$ 17,1 mil em débitos por 62 multas de trânsito. Além disso, tem mais R$ 10,9 mil em dívida ativa sobre o IPVA.

Veículo foi parado na avenida Vereador Abel Ferreira. Na abordagem foi constatado que o licenciamento do veículo estava atrasado desde 2018.

Motorista estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada. A PM afirmou que foram tomadas medidas administrativas e que o Corolla foi levado para o pátio de Guarulhos.

