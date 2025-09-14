Carro apreendido em SP acumulava R$ 28 mil em multas

Um Toyota Corolla preto que acumulava R$ 28 mil em multas foi apreendido ontem de manhã na zona leste de São Paulo pela Polícia Militar.

O que aconteceu

Carro soma R$ 17,1 mil em débitos por 62 multas de trânsito. Além disso, tem mais R$ 10,9 mil em dívida ativa sobre o IPVA.

Veículo foi parado na avenida Vereador Abel Ferreira. Na abordagem foi constatado que o licenciamento do veículo estava atrasado desde 2018.

Motorista estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada. A PM afirmou que foram tomadas medidas administrativas e que o Corolla foi levado para o pátio de Guarulhos.