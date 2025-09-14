A agenda promovida pelo presidente Donald Trump nos EUA, contra a diversidade e as políticas ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês), chegou com força ao Brasil e já está eliminando oportunidades de trabalho para pessoas transgênero no país de maneira radical. Subsidiárias brasileiras de empresas norte-americanas como Meta, Google, IBM, Microsoft e Mastercard vêm retrocedendo em suas políticas voltadas ao público LGBTQIAP+, revendo até benefícios à comunidade. A onda conservadora também atingiu companhias brasileiras, mesmo que não diretamente sujeitas às pressões do governo americano.

Dados da TransEmpregos refletem esta nova postura empresarial para a população trans. No ano passado, a plataforma, que ajuda companhias a contratarem pessoas trans, contabilizou mais de 1.000 vagas voltadas ao grupo, entre janeiro e dezembro. Neste ano, de janeiro ao final de agosto, o número diminuiu para cerca de 200 oportunidades de trabalho para estes profissionais, e a expectativa da plataforma é que não passem de 500 até o final de 2025.

"Dois ou três passos atrás"

Um estudo lançado em julho pela consultoria To.Gather, em parceria com a prestigiada universidade americana MIT, analisou o posicionamento sobre o assunto de 305 empresas no Brasil de diversos segmentos. A pesquisa comprovou a existência de uma onda revisionista com relação às políticas voltadas às pessoas LGBTQIAP+.

"Ao menos 15% das empresas brasileiras pesquisadas deram dois ou três passos para trás em relação às políticas que vinham fazendo até então", afirma a pesquisadora e diretora da To.Gather, Erika Vaz. "Boa parte dessas companhias especulava reduzir ações voltadas ao público, e, entre as que disseram que reduziram ações e investimentos, a maioria era brasileira."

"A pesquisa também revelou que existe um universo de apenas 1% de pessoas trans entre os funcionários das companhias analisadas e que somente 0,2% das empresas tem pessoas trans em cargos de chefia." Dados da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) e de outras organizações LGBTQIAP+ estimam o universo de pessoas trans entre 2 a 3% da população brasileira (entre 4 a 6 milhões). O dado sugere que a maior parte da população trans vive sem emprego formal, muitas vezes em situação de vulnerabilidade.

"O que está acontecendo é uma reação organizada", afirma a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que acompanha dados de empregabilidade de pessoas trans desde quando era vereadora em São Paulo. "Trump fez da diversidade e do ESG inimigos ideológicos, de vida. O mais grave é ver empresas brasileiras, que não sofrem pressão da matriz americana, recuando também."

O Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, um grupo que reúne 158 empresas de grande porte para incentivar políticas da iniciativa privada para esse público no Brasil, também sentiu o baque. "Google, Meta e Mastercard já deixaram o Fórum", comenta Reinaldo Bulgarelli, educador que criou a organização em 2013. "O crescimento do Fórum foi constante, mesmo em um contexto desfavorável. Mas, em 2023, o crescimento parou devido ao retrocesso da agenda LGBT nos EUA e no Brasil."

Os benefícios específicos para pessoas trans que as companhias vêm oferecendo — e que as americanas deixaram de conceder ao público — incluem apoio psicológico durante a transição, retificação de nome e tratamento hormonal. Outras iniciativas para readequação de gênero, incluindo cirurgia do pomo de adão e tireoplastia para remodular a voz, mamoplastia de aumento, mastectomia e licença parental especial para casais homoafetivos, bem como banheiros inclusivos e criação de código de conduta e canais de denúncia, são outros exemplos citados por Bulgarelli.

O professor de psicologia Edson Corsi, da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Goiás, afirma que a hostilidade contra pessoas trans no ambiente de trabalho lidera o ranking das queixas desse público no seu consultório. "Há uma dificuldade no acolhimento daquilo que é novo, que é diferente em qualquer ambiente, especialmente em empresas", comenta Corsi.

Flores entre espinhos

Mas nem tudo são notícias ruins no mercado de trabalho para pessoas trans. O Sintetel-SP (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de São) fechou um acordo coletivo com a TIM, e a operadora agora concede R$ 10 mil para procedimentos médicos e estéticos de funcionários que estão em transição nos seus call centers. O acordo exclui procedimentos e tratamentos oferecidos gratuitamente pelo SUS, mas possibilita que pessoas trans lapidem o processo de transredesignação de gênero.

"Os call centers são amigáveis e porta de entrada a pessoas trans ao mercado de trabalho. Em razão da mudança de perfil dos profissionais nos últimos anos, nossa pauta de reivindicações, claro, foi ampliada", relata Mauro Cava de Britto, secretário-geral do Sintetel.

O diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Arcos Dourados (empresa responsável pela operação do McDonald's no Brasil), Fábio Sant'Anna, considera as políticas de diversidade e inclusão parte da estratégia do negócio da empresa.

"Somos a porta de entrada para pessoas que vivem algum tipo de vulnerabilidade. Ao longo dos anos, construímos a reputação de ser gerador de primeiro emprego", analisa Sant'Anna.

Tiana Machado, funcionária do McDonald's Imagem: Arquivo pessoal

A funcionária Tiana Machado, 25, é um exemplo do que Sant'Anna diz. Atuando no McDonald's desde 2019, ela começou como atendente em um restaurante da rede de fast food no centro de São Paulo. No mesmo ano, decidiu transicionar de gênero. Atualmente, é gerente de plantão e ganha R$ 3.791 para liderar até 16 pessoas na loja.

"Eu ingressei no McDonald's como um homem gay cisgênero", lembra Tiana. "Me senti acolhida, pois recebi crachá com o meu nome social, posso usar o banheiro feminino e nunca senti preconceito. Ao contrário: sempre fui defendida no ambiente de trabalho", diz Tiana, que é exceção à regra, uma vez que alcançou um cargo de chefia no mercado de trabalho.

Na consultoria PwC Brasil, o analista do setor de inclusão e diversidade é o profissional trans Matheus Vidal, 31, que está há pouco mais de um ano na empresa, mas tem oito anos de experiência no setor. Vidal conta que a PwC concede ao público interno de profissionais trans um auxílio assistencial para hormonização, retificação de documentos e acompanhamento para assegurar o acesso às cirurgias, inclusive de transição sexual, mastectomia e mamoplastia de aumento, por meio do plano de saúde.

Vidal iniciou a transição aos 22, quando estagiava em uma pequena agência de publicidade. No início, teve dificuldades com a família e foi expulso de casa, indo morar de favor por dois anos com uma amiga. Com muito custo, concluiu o curso de Marketing na ESPM, em São Paulo, mas enfrentou dificuldades financeiras e emocionais, chegando a tentar o suicídio enquanto ainda estava na faculdade.

A fase difícil passou, e Vidal hoje celebra o fato de trabalhar com um tema sobre o qual tem espaço de fala assegurado. Sua relação com a família mudou para melhor, mas a batalha ainda é diária. "Até coisas simples, como ir ao banheiro num bar, para nós, trans, é complicado: temos que ir sempre em grupos de três, pois algo pode acontecer e temos que nos proteger", afirma.

Kaique Gollo, do Instituto +Diversidade Imagem: Vitor Monteiro

Hoje analista de projetos do Instituto +Diversidade, como a Feira Diversa, voltada à inclusão profissional da comunidade LGBTQIAP+, Kaique Gollo, 25, afirma que também começou sua carreira como operador de telemarketing, área na qual trabalhou por três anos. Foram anos difíceis. "Lá, tinha de usar o banheiro feminino, e um dia uma pessoa me viu e deu um escândalo transfóbico, dizendo que tinha um homem no local", relembra. "Não sabia se ficava revoltado com o que ocorria ou se ficava feliz, pois significava que minha transição tinha sido reconhecida."

Transfobia da escola ao local de trabalho

"Todas as pessoas trans que conheço têm dificuldades no trabalho e eu vejo muito isso nas minhas consultas", assevera Gollo, que também é psicólogo formado pela Unip, em São Paulo. "Sempre há um questionamento sobre o comportamento, há também muitas demissões sem justificativa, e a trajetória escolar é repleta de transfobia, o que leva muitos a abandonarem os estudos."

Ryana Polo, empreendedora Imagem: Arquivo pessoal

Ryanna Polo, 24, também selou seu novo destino trabalhando em call center, emprego que deixou em janeiro após cinco anos, para empreender. Atualmente, aplica megahair e é instrutora em um salão-escola de beleza. Também atua como modelo de vídeos de empresas que querem se promover nas redes sociais e como cantora em bares LGBTQIAP+. "Se me perguntar o que eu faço para ganhar a vida, você vai me chamar de 'Barbie Profissões'", brinca Ryanna, que finalmente conseguiu novos documentos com seu nome social este ano.

A própria deputada Erika Hilton contou ao UOL que também atuou como operadora de telemarketing, em 2011, antes de ingressar na carreira política. "O mercado de trabalho para trans no Brasil ainda é marcado pela exclusão estrutural", comentou. "Ainda trata pessoas trans como uma cota, não como parte natural da sociedade. Entrar no mercado já é difícil, permanecer é complicado, e ascender na carreira é quase impossível."

Procurada pela reportagem, a Mastercard relacionou uma série de ações que promove sobre a questão da diversidade atualmente, mas confirmou que deixou o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, um sintoma do cenário adverso à causa LGBTQIAP+ e trans, em particular. A Microsoft afirmou que seu "foco em inclusão e diversidade é inabalável", mas a empresa foi citada por diversas fontes da reportagem como tendo reduzido a atenção dada pela companhia à questão. Meta, Microsoft, Google e IBM, também apontadas como tendo regredido fortemente em relação às políticas afirmativas que promoviam em anos anteriores, não quiseram se manifestar sobre o assunto.