Papa Leão critica altas remunerações de empresas ao estilo de Musk

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão criticou pacotes de remuneração corporativa que oferecem a executivos salários muito mais altos do que os de seus funcionários em trechos de sua primeira entrevista à mídia divulgada neste domingo, citando o recente plano de remuneração de US$1 trilhão da Tesla para seu presidente-executivo, Elon Musk.

O papa, natural de Chicago, também falou sobre a Organização das Nações Unidas, suas décadas trabalhando como missionário no Peru, como ele está se adaptando ao papel de pontífice e suas esperanças de paz no sangrento conflito de três anos entre a Ucrânia e a Rússia.

Ele demonstrou um estilo mais reservado do que seu antecessor, o papa Francisco, que frequentemente dava entrevistas, e prefere falar a partir de textos preparados. Os trechos deste domingo foram divulgados pelo site de notícias católicas Crux.

"CEOs que há 60 anos poderiam estar ganhando de quatro a seis vezes mais do que os trabalhadores estão recebendo... 600 vezes mais (agora)", disse na entrevista, realizada no final de julho para uma biografia ainda a ser lançada.

"Ontem (houve) a notícia de que Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo", disse ele. "O que isso significa e do que se trata? Se essa é a única coisa que tem valor, então estamos em um grande problema."

Eleito o primeiro pontífice norte-americano pelos cardeais do mundo em maio para substituir Francisco, o papa Leão criticou a ONU por não ser mais capaz de promover uma diplomacia multilateral eficaz.

"A Organização das Nações Unidas deveria ser o lugar onde muitas (...) questões são tratadas", disse. "Infelizmente, parece ser geralmente reconhecido que a Organização das Nações Unidas, pelo menos neste momento, perdeu sua capacidade de reunir as pessoas em questões multilaterais."

Ao se tornar papa, ele disse que se sentiu mais preparado no início para liderar os 1,4 bilhão de católicos do mundo em questões espirituais, mas menos preparado para desempenhar um papel importante no cenário diplomático global.

"O aspecto totalmente novo deste trabalho é ser lançado ao nível de líder mundial", disse. "Estou aprendendo muito e me sentindo muito desafiado, mas não sobrecarregado."