Topo

Notícias

ONU pede que mentores do assassinato de ambientalista hondurenho sejam identificados

14/09/2025 19h31

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) em Honduras pediu, neste domingo (14), que os autores intelectuais do assassinato do ambientalista Juan López, ocorrido há um ano, sejam identificados e processados.

López, de 46 anos, foi assassinado a tiros na noite de 14 de setembro de 2024 ao sair de uma igreja ao nordeste de Tegucigalpa. O crime foi condenado pelas Nações Unidas e pelo papa Francisco.

No início de setembro, um tribunal encaminhou para julgamento oral e público o caso contra Oscar Alexis Guardado, Daniel Juárez e Lenis Adonis Cruz, acusados "pelos crimes de assassinato e associação criminosa". Se forem considerados culpados, podem receber penas de 15 a 20 anos de prisão.

"Embora existam progressos no processo penal contra os supostos autores materiais, o direito à verdade, à justiça e à reparação também exige identificar e processar os autores intelectuais", disse o ACNUDH em comunicado.

O ativista era contra uma mina de óxido de ferro a céu aberto na reserva florestal Botaderos, que ele acusava de contaminar o meio ambiente.

Para o Alto Comissariado, López foi um defensor do direito a um meio ambiente "limpo, saudável e sustentável", que lutou pela proteção do parque nacional Montaña Botaderos.

bur/cmm/gv/ic

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

ONU pede que mentores do assassinato de ambientalista hondurenho sejam identificados

Presidente da CPI do INSS quer levar proposta de delação premiada ao STF

Carro apreendido em SP acumulava R$ 28 mil em multas

Com primeiro gol de Modric, Milan vence Bologna no Italiano

Barcelona atropela Valencia (6-0) e sobe para vice-liderança do Espanhol

Americano é encontrado morto em resort na República Dominicana

Trump responde à Justiça e insiste em demitir Lisa Cook, diretora do Fed

Debate sobre o perfil do suposto assassino de Charlie Kirk se itensifica nos EUA

Gaza: mais de 40 pessoas morreram neste domingo vítimas de bombardeios

Tiantsoa Rakotomanga fica com título de simples do SP Open

Francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah é campeã do SP Open