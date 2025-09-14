Topo

O engajado afrobeat de Sahad Sarr, o James Brown senegalês

14/09/2025

Abdou Karim Sarr ou Sahad - também chamado de James Brown senegalês - é um emblemático artista da cena musical de Dakar. O cantor e compositor acabou de lançar seu quarto disco, "African West Station", uma homenagem às lutas e à história do continente africano, fruto de três anos de muito trabalho.

Daniella Franco, da RFI

Afrobeat, jazz, folk, blues e muito funk. A inspiração para a criação deste belo disco Sahad foi buscar nas raízes profundas da África, e principalmente das décadas de 1950 a 1970. Este célebre período de efervescência política e cultural no continente foi marcado, também, pelas lutas contra a descolonização - um tema recorrente na obra deste icônico artista senegalês.

O engajamento político é uma marca importante no trabalho de Sahad, que canta em inglês, francês e wolof, idioma falado no Senegal. Originário de uma família de artistas, músicos e poetas, ele contou à RFI que seu combate é também cultural e seu trabalho é um canal de proteção e valorização da identidade africana.

A Programação Musical da RFI escolheu a faixa "Vultures" para a sua playlist oficial. Para ouvi-la, dê o play e aumente o som!

*** O Balada Musical vai ao ar todos os sábados nos programas da RFI Brasil e também pode ser ouvido no Spotify e no Deezer.

