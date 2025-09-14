Topo

Nestlé diz que incêndio em fábrica não teve feridos e que operação não foi impactada

14/09/2025

A Nestlé informou neste domingo, 14, que não houve vítimas tampouco necessidade de evacuar a fábrica localizada em Araras, no interior de São Paulo, atingida por um incêndio no período da tarde. Conforme nota da companhia enviada ao Estadão, não houve impacto na operação da fábrica, já que o equipamento afetado está localizado na área externa da empresa.

De acordo com reportagem do Estadão veiculada mais cedo e com base em confirmação pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 16 horas e já foi contido.

O fogo atingiu uma esteira de transporte de cavaco de madeira, que alimenta uma caldeira da fábrica. Cinco viaturas foram acionadas.

A fábrica foi inaugurada em 1921 para produzir leite condensado. Atualmente, o local produz itens como café solúvel e achocolatado em pó.

Confira abaixo nota enviada pela Nestlé ao Estadão:

"A Nestlé informa que já está controlado o incêndio ocorrido na tarde deste domingo (14), e que atingiu um equipamento localizado na área externa da fábrica em Araras, no interior de São Paulo. A empresa acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente, e a ocorrência foi rapidamente controlada. No momento, as equipes seguem atuando para garantir que não haja novos focos.

Não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva. Não havia pessoas no local no momento do incidente. A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção.

A empresa reforça que tem como prioridade a promoção da segurança de seus colaboradores, da comunidade e das operações da unidade."

