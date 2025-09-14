Nacional transmite duelo entre São Paulo e Botafogo no Morumbis
A equipe do técnico Davide Ancelotti soma 35 pontos no Brasileiro e no momento busca um lugar no G4 da competição. "Temos que mostrar um bom jogo. Tem um objetivo claro, que é assegurar Libertadores e Copa do Brasil para o próximo ano. O torcedor voltará a acreditar se o time jogar bem. Temos que recuperar a confiança", declarou o treinador italiano.
Transmissão da Rádio Nacional
A Rádio Nacional transmite São Paulo e Botafogo com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: