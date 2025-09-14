Topo

Morre o britânico Ricky Hatton, ex-campeão mundial de boxe, aos 46 anos

14/09/2025 13h44

O britânico Ricky Hatton, ex-campeão mundial de boxe, foi encontrado morto em sua casa na cidade de Hyde, no noroeste da Inglaterra, informou neste domingo (14) a agência de notícias Press Association.

"A polícia recebeu um chamado para ir até Bowlacre Road, Hyde, Tameside, às 6h45 [horário local, 2h45 de Brasília] hoje [domingo], onde encontraram o corpo de um homem de 46 anos. Por enquanto, não há indícios de circunstâncias suspeitas", declarou um porta-voz da polícia da Grande Manchester.

Conhecido como 'The Hitman', Hatton foi campeão mundial nas categorias super-leve e meio-médio. Seu estilo agressivo o tornou um dos boxeadores britânicos mais populares de sua geração, chegando a enfrentar estrelas mundiais do ringue como o russo Kostya Tszyu, o americano Floyd Mayweather e o filipino Manny Pacquiao.

Mas foi justamente a derrota para Pacquiao, em 2009, que marcou o início de seu declínio.

Em 2010, Hatton perdeu sua licença para lutar depois que um jornal publicou um vídeo no qual ele aparece usando cocaína. Pouco antes, foi diagnosticado com depressão e alcoolismo.

O boxeador revelou que tinha problemas de saúde mental depois de pendurar as luvas, mas em julho anunciou que voltaria a ao ringue para uma luta profissional em dezembro, contra Eisa Al Dah, dos Emirados Árabes Unidos, em Dubai.

Em 15 anos de profissional, Hutton conseguiu 45 vitórias em 48 combates.

Várias personalidades do esporte britânico homenagearam o boxeador, muito popular em seu país.

"Ricky era um dos torcedores mais queridos e respeitados do clube", lembrou o Manchester City, que respeitou um minuto de silêncio neste domingo antes do clássico contra o United.

Wayne Rooney, ex-atacante da seleção inglesa, disse estar "devastado" com a morte de "uma lenda, um guerreiro e uma pessoa formidável".

