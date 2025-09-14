'Meu clone': suspeito de matar Kirk debochou em chat após crime

Tyler Robinson, suspeito de matar o influenciador de direita Charlie Kirk, fez piada com colegas em um grupo no Discord quando a polícia começou a divulgar imagens do possível autor do crime. "É meu clone", disse.

O que aconteceu

Polícia divulgou imagens de um jovem magro, de boné e óculos escuros circulando pela Universidade do Vale de Utah. Apesar da baixa qualidade, as autoridades pediram que quem reconhecesse a pessoa entrasse em contato.

No dia seguinte, colegas de Robinson no Discord o questionaram sobre as imagens. Um perguntou onde ele estava e outro escreveu, sem rodeios: "Tyler matou Kirk". O suspeito respondeu que a pessoa nas fotos era seu clone e que estavam tentando "causar problemas para ele".

Integrantes do grupo brincaram sobre a recompensa de mais de R$ 500 milhões oferecida pelo FBI para identificar o suspeito. Um deles disse que entregaria Robinson para ficar com o dinheiro. Ele respondeu que poderia fazer isso, desde que dividisse a grana com ele.

Ironias continuaram na conversa. Quando um colega comentou que Donald Trump enviaria o Exército para Utah, estado natal de Robinson, em busca do assassino, o suspeito retrucou que isso não aconteceria em um "estado vermelho" (referência ao predomínio republicano na região) e sugeriu que o atirador poderia ser "alguém da Califórnia".

Nas mensagens, Robinson também demonstrou acompanhar as notícias. Ele comentou sobre os escritos encontrados no local do crime — frases antifascistas — e disse que "a munição tinha alguma coisa relacionada a questões trans, mas não estão divulgando fotos nem citações exatas".

Robinson foi preso menos de 12 horas após essa troca de mensagens. Um ex-colega de ensino médio, que também fazia parte do grupo no Discord, repassou a conversa ao jornal americano "The New York Times".

Relembre o caso

FBI analisa vizinhança ao local onde Charlie Kirk foi morto em Utah Imagem: Patrick T. Fallon / AFP

Jovem foi entregue pelo pai após foto dele ser divulgada pelo FBI nas redes sociais. A princípio, o órgão federal informou que não divulgaria os vídeos do atirador, mas, horas depois, fotos e vídeos de uma "pessoa de interesse" foram publicadas.

Ele confessou o crime ao pai, que acionou um pastor para ajudar na negociação com a polícia. "Quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram", afirmou o governador de Utah, Spencer Cox.

Estojo de bala encontrada com a arma usada no crime tinha a frase "Ei, fascista, pegue isso!", afirmou o governador. Segundo ele, outras duas frases foram encontradas em uma munição não disparada: "Se você está lendo isso, você é gay" e "Bella Ciao", uma aparente referência à música de mesmo nome, hino de resistência contra o fascismo de Mussolini na Itália.

Jovem enviou mensagens sobre recuperar um rifle, afirmou governador. Um colega de quarto de Tyler teria mostrado as mensagens à polícia. Na conversa, além de mencionar que a arma estava em um arbusto, Robinson afirmou que ela era "única" e tinha mensagens gravadas.

Robinson chegou à universidade pouco antes das 12h e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local. Kirk foi baleado no pescoço, chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Quem era Charlie Kirk

Ativista pró-Trump Charlie Kirk discursa no evento America Fest 2024 em Phoenix, no Arizona (EUA) em 22 de dezembro de 2024 Imagem: 22.dez.24 - Josh Edelson/AFP

Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.