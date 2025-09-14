Métodos alternativos avançam, mas por que testes em animais continuam?

Testes em animais para checar a segurança de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal -- e para ingredientes usados exclusivamente nesses itens, foram proibidos no Brasil em 2025, pela Lei nº 15.183, de 30 de julho de 2025.



Já existe um movimento global em prol da descoberta de métodos alternativos para garantir segurança e eficácia, sem causar sofrimento nos bichos. O Brasil faz parte dele e sediou a décima terceira edição do WC13-2025, Congresso Mundial sobre Métodos Alternativos e Uso de Animais nas Ciências da Vida, entre 31 de agosto a 4 de setembro, no Rio de Janeiro.



Um dos principais avanços nas pesquisas está no uso de modelos de pele e córnea humanas reconstruídas a partir de pele doada por pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia plástica. Por aqui, são produzidas já há cinco anos pela Episkin Brasil, empresa do Grupo L'Oréal, que desde 1989 abandonou a prática de testes em animais.

A biomédica Thaís Canuto, da Episkin Brasil, explica o funcionamento da pele artificial para a repórter Daniele Dutra Imagem: Divulgação/L'Oréal

A repórter Daniele Dutra acompanhou a produção no Centro de Pesquisa e Inovação L'Oréal, no Rio de Janeiro. A pele humana vem da França, congelada. Ao chegar aqui, é transformada em um tecido que se comporta assim como a pele natural durante os testes. Esse processo leva um mês na incubadora. Depois, o material é distribuído para outros 30 laboratórios incluindo Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Costa Rica. Ao todo, são 100 mil tecidos reconstruídos por ano.



O desafio para que mais países e empresas adotem a técnica ainda é logístico. As peles de laboratório só resistem uma semana depois de produzidas.



No Brasil, nós tiramos isso de letra. Temos parceiros que fazem esse transporte muito rápido. Agora, exportar para os outros países da América Latina ainda é complexo, pois cada um tem suas particularidades Vanja Dakic, gerente de Métodos Alternativos e Parcerias na EPISKIN Brasil, que integra o Grupo L'Oréal.



A nova lei fecha lacunas

O avanço da legislação tem sido gradual.

Em 1998, a Lei de Crimes Ambientais já criminaliza experimentos dolorosos quando há alternativas disponíveis.

Em 2008, a chamada Lei Arouca e normas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea) passaram a exigir métodos substitutivos sempre que possível.

Em 2023 foram proibidos testes em casos em que a segurança do ingrediente já era reconhecida, mas deixou lacunas por não prever sanções específicas



"A nova lei, sancionada em 2025, fecha esse ciclo: além de proibir novos experimentos, veta o registro e a comercialização de produtos que usem dados obtidos em testes com animais após a vigência, mesmo que realizados fora do Brasil" Karynn Vieira Capilé, médica veterinária, pesquisadora e coordenadora do projeto Ciência sem Jaulas, no Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal



45 países já adotaram a proibição total ou parcial de testes cosméticos em animais. Isso inclui os membros da União Europeia, além de países como Austrália, Canadá, Chile, México, Suíça, e outros. Por outro lado, China, Estados Unidos e Japão estão entre os que mais fazem testagem em animais, mas com as regulamentações, empresas de cosméticos que ainda insistem na prática, não podem vender seus produtos nos locais que existem a regulamentação.



No setor de cosméticos, as principais vítimas são os coelhos. Historicamente, a segurança de ingredientes era avaliada com análises que incluem irritação ocular, irritação ou corrosão da pele e toxicidades agudas por via oral.



2 milhões de animais ainda participam de pesquisas

Laboratório da Episkin, onde se produzem peles e córneas artificiais para testes em animais Imagem: Divulgação/L'Oréal



O avanço da legislação para a indústria cosmética não altera regras para medicamentos e outras áreas como na biomédica, agropecuária, brinquedos, material escolar, indústria química, equipamentos médicos, entre outras, que permanecem utilizando ratos, coelhos, aves, peixes e até cachorros em laboratórios.



O cenário mundial é heterogêneo e no Brasil, são usados cerca de 2 milhões de animais por ano em pesquisas, sendo ratos e camundongos as principais vítimas. Já nos EUA, estimativas independentes apontam entre 12 e 25 milhões por ano.



Os procedimentos envolvem sofrimento, contenção, dor e estresse. No final, os animais costumam ser mortos.

A tendência mundial caminha para a proibição desses testes, mas ainda há barreiras regulatórias e de inércia institucional, não científicas. Alguns órgãos ainda exigem dados de animais para certas finalidades químicas ou industriais, mesmo quando existem alternativas — além de conflitos entre legislações setoriais. Já os laboratórios precisam treinar equipes e adaptar rotinas, o que gera um custo inicial.