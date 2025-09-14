Topo

Notícias

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

14/09/2025 10h24

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2914 da Mega-sena, sorteadas na noite de sábado (13). 

As dezenas foram 18, 25, 35, 40, 46 e 47.  Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 25 milhões no próximo concurso, que corre na terça-feira (16).

Vinte e duas apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e vão receber prêmio de R$ 62.315.

Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.468 e será pago 1.539 apostas. 

 

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Papa Leão XIV completa 70 anos e manda mensagem aos fiéis

Carlos Bolsonaro critica escolta armada para pai em hospital: 'Humilhação'

Arte é resistência e esperança, diz poeta haitiano Jean D'Amérique

Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo

'Meu clone': suspeito de matar Kirk debochou em chat após crime

De teorias da conspiração a ameaças terroristas: o que é o movimento dos "cidadãos soberanos"?

Violação do espaço aéreo romeno por drones russos é 'inaceitável', diz UE

Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau

Fórum teme violência do Estado contra negros em pacote legislativo

Gênio da música instrumental Hermeto Pascoal morre no Rio aos 89 anos

Adriana Calcanhotto canta Lupicínio Rodrigues no Samba na Gamboa