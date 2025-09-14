Topo

Notícias

Marco Rubio visita Israel em meio à tensão com Catar e iminente reconhecimento do Estado palestino

14/09/2025 04h49

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegou a Israel neste domingo (14). O objetivo da visita é reafirmar o apoio norte-americano ao seu aliado, alguns dias antes do provável reconhecimento de um Estado palestino por diversos países na Assembleia Geral da ONU.

O alto diplomata desembarcou no Aeroporto Ben Gurion, próximo a Tel Aviv nesta manhã. A visita ocorre também cinco dias após o ataque israelense contra autoridades do Hamas no Catar, ocorrido na terça-feira (9), episódio que levou o ex-presidente Donald Trump a manifestar "profundo descontentamento".

O atentado teve como alvo um complexo residencial localizado no coração de Doha, capital do país, que atua como mediador nas negociações por um cessar-fogo na Faixa de Gaza. "Esse ataque não mudará a natureza da nossa relação com Israel, mas precisaremos discutir o assunto, conversar sobre qual será o impacto", declarou Rubio a jornalistas antes de sua partida.

Segundo o Departamento de Estado, a missão tem como finalidade assegurar a Israel o respaldo dos Estados Unidos diante do iminente reconhecimento de um Estado palestino por parte de vários países na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Desde o início da guerra em Gaza, Israel tem eliminado sistematicamente a liderança do movimento islâmico, prometendo destruí-lo e expulsá-lo do território palestino, onde o Hamas assumiu o poder em 2007.

"Os líderes terroristas do Hamas que vivem no Catar não se preocupam com a situação do povo de Gaza. Eles têm bloqueado todas as tentativas de cessar-fogo para prolongar indefinidamente o conflito", afirmou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na rede social X. "Eliminá-los removeria o principal obstáculo à libertação de todos os nossos reféns e ao fim da guerra."

Netanyahu é visto como "obstáculo" para o fim da guerra

Entretanto, para o Fórum de Famílias de Reféns Israelenses detidos em Gaza, é o próprio Netanyahu quem representa um "obstáculo" à resolução do conflito. "Toda vez que um acordo está prestes a ser firmado, Netanyahu o sabota", acusam.

Na Faixa de Gaza, sitiada e devastada por quase dois anos de guerra, o exército israelense prossegue com sua ofensiva na Cidade de Gaza. Segundo o governo israelense, a região é considerada um dos últimos redutos do Hamas. No sábado (13), o exército declarou que mais de 250 mil moradores já deixaram a cidade desde a intensificação dos bombardeios.

Por outro lado, o porta-voz da Defesa Civil em Gaza, Mahmoud Bassal, informou que apenas 68 mil pessoas conseguiram evacuar a área. Estimativas recentes da ONU indicam que cerca de um milhão de palestinos vivem na Cidade de Gaza ? a maior do território ? e em seus arredores.

No sábado, o exército israelense lançou panfletos conclamando os moradores dos bairros ocidentais da Cidade de Gaza a se deslocarem para o sul.

Contudo, diversos agentes humanitários alertam que um novo deslocamento da população do norte para o sul do território é inviável e representa riscos significativos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Clóvis de Barros Filho: 'Não sei quase nada sobre quase tudo'

Após condenar Bolsonaro, STF julgará 23 réus de 3 núcleos da trama golpista

Kotscho: Cármen Lúcia faz barba e cabelo no voto de Luiz Fux

Autorizado por Moraes, Bolsonaro passa hoje por procedimento médico

'Pacificação' vira lema da direita em busca do apoio bolsonarista

Marco Rubio visita Israel em meio à tensão com Catar e iminente reconhecimento do Estado palestino

Brasileiro: Palmeiras joga no ritmo de Vitor Roque e goleia o Inter

Carta anônima indicou local de carro usado por desaparecidos no PR; veja

Quem foi Tenório Júnior, encontrado na Argentina quase 50 anos após morte

Austrália investirá US$ 8 bilhões em instalações para submarinos nucleares

Vídeo: Motociclista rouba celular e dá tiro no chão para exigir senha em SP