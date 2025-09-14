Topo

Notícias

Maquinista morre em descarrilamento de trem na Rússia

14/09/2025 07h42

Um trem descarrilou neste domingo (14), na região de Leningrado, no oeste da Rússia, provocando a morte do maquinista, anunciou o governador da região. 

"Operações de resgate estão sendo realizadas após o descarrilamento de uma locomotiva perto da estação de Semrino, no distrito de Gatchina, na região de Leningrado", declarou o governador Alexander Drozdenko no Telegram.

"O maquinista morreu. Ele ficou preso na cabine e faleceu na ambulância após ser libertado", acrescentou. 

Em outro incidente, um trem de carga com 15 vagões-tanque vazios descarrilou na mesma região, mais ao sul, sem deixar vítimas, indicou Drozdenko em outra mensagem. 

"Os investigadores estão considerando a possibilidade de uma sabotagem", adicionou.

No sábado, a explosão de um artefato em um trecho de uma ferrovia na região ocidental de Oriol deixou três mortos. 

A rede ferroviária russa foi afetada em várias ocasiões por descarrilamentos, explosões e incêndios que as autoridades atribuem a sabotagens da Ucrânia. 

O governo de Kiev não reivindica estes atos, mas assegura que a Rússia utiliza sua rede ferroviária para transportar tropas e combustível para suas forças militares na Ucrânia.

bur/giv/pc/meb/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Conjuntos habitacionais da Alemanha Oriental voltam aos holofotes

Ucrânia reivindica dois ataques contra rede ferroviária na Rússia

Braço direito de maior narcotraficante do Equador extraditado aos EUA é preso

Gestão Trump manda cancelar visto de brasileiro que celebrou morte de Kirk

Em fim de semana de conflitos, Rússia dispara míssil hipersônico em teste

Homem morto é encontrado nos escombros de bar que sofreu explosão em Madri

Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

Bolsonaro chega a hospital para cirurgia escoltado pela polícia e não interage com apoiadores

Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz pesquisa