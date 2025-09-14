Topo

Notícias

Por menos de R$ 50, kit de óleos promete dar brilho e combater ponta dupla

Kit vem com três óleos de tratamento para cabelos ondulados, cacheados ou crespos - Luquinhas/ Reprodução Amazon
Kit vem com três óleos de tratamento para cabelos ondulados, cacheados ou crespos Imagem: Luquinhas/ Reprodução Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

14/09/2025 05h30

Quem tem cabelos cacheados, ondulados ou crespos e está em busca de óleos que hidratem e nutram os fios, o Guia de Compras UOL encontrou um kit da Salon Line que vem com três óleos de tratamento. Segundo a marca, eles combatem o ressecamento e pontas duplas, além de garantir controle do frizz.

Quer saber mais sobre os produtos? Listamos os detalhes fornecidos pelo fabricante, opiniões de quem já comprou e pontos de atenção. Confira:

Relacionadas

Importada Revlon ou 'baratinha' Britânia: qual escova modeladora é melhor?

'Parece de hotel': travesseiro Buddemeyer faz sucesso por menos de R$ 125

Kit com 10 cuecas por R$ 30 vale a pena? Confira opiniões de quem comprou

O que diz o fabricante

Vem com três óleos de tratamento (óleo de coco, super óleos e 10 em 1 multibenefícios), que fazem parte da linha SOS Cachos

Cada frasco vem com 42 ml

Possui mix de 12 óleos, manteiga e óleo de coco, óleos essenciais e silicone

É indicado para hidratação, nutrição e definição dos fios

Promove nutrição extrema, brilho e fim das pontas duplas, combatendo o ressecamento

Desenvolvido para cabelos ondulados, cacheados e crespos

O que diz quem comprou

Esse kit de óleos teve mais de cem compras no mês passado na Amazon e recebeu nota média de 4.7 (do máximo de 5). Na Shopee, o produto possui 43 mil avaliações e nota média de 4.9 (do máximo de 5).

Os produtos são ótimos, e o custo-benefício é excelente. O cabelo fica mais macio, brilhante e de fácil arrumação. Neide, avaliação na Amazon

Esses óleos são maravilhosos! Super recomendo. Eles deixam meu cabelo lindo, sem frizz e muito cheiroso! Ótimo custo-benefício. Comprem sem medo. Julia Menezes, avaliação na Amazon

Ótimos reparadores. Textura mais leve e o cheiro é bem suave. Não é super cheiroso, mas é excelente! Não pesa nos fios. Isabelly C, avaliação na Amazon

Pontos de atenção

Alguns comparadores pontuaram questões com o cheiro dos óleos e o tamanho dos produtos.

O produto realmente parece bom pelo preço, não pesa no cabelo, mesmo o meu sendo liso. Contudo, o cheiro é bem ruim, e provavelmente não voltarei a comprar por causa disso. Vanessa, avaliação na Amazon

Os óleos possuem o mesmo cheiro e mesma consistência. Não vi nenhuma diferença entre eles! Agora em relação ao uso, como são bem líquidos, é bem fácil de espalhar no cabelo. Nathalia Zani, avaliação na Shopee

Achei que os vidros eram maiores. Kamilly, avaliação na Shopee

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Clóvis de Barros Filho: 'Não sei quase nada sobre quase tudo'

Após condenar Bolsonaro, STF julgará 23 réus de 3 núcleos da trama golpista

Kotscho: Cármen Lúcia faz barba e cabelo no voto de Luiz Fux

Autorizado por Moraes, Bolsonaro passa hoje por procedimento médico

'Pacificação' vira lema da direita em busca do apoio bolsonarista

Marco Rubio visita Israel em meio à tensão com Catar e iminente reconhecimento do Estado palestino

Brasileiro: Palmeiras joga no ritmo de Vitor Roque e goleia o Inter

Carta anônima indicou local de carro usado por desaparecidos no PR; veja

Quem foi Tenório Júnior, encontrado na Argentina quase 50 anos após morte

Austrália investirá US$ 8 bilhões em instalações para submarinos nucleares

Vídeo: Motociclista rouba celular e dá tiro no chão para exigir senha em SP