Por menos de R$ 50, kit de óleos promete dar brilho e combater ponta dupla
Quem tem cabelos cacheados, ondulados ou crespos e está em busca de óleos que hidratem e nutram os fios, o Guia de Compras UOL encontrou um kit da Salon Line que vem com três óleos de tratamento. Segundo a marca, eles combatem o ressecamento e pontas duplas, além de garantir controle do frizz.
Quer saber mais sobre os produtos? Listamos os detalhes fornecidos pelo fabricante, opiniões de quem já comprou e pontos de atenção. Confira:
O que diz o fabricante
Vem com três óleos de tratamento (óleo de coco, super óleos e 10 em 1 multibenefícios), que fazem parte da linha SOS Cachos
Cada frasco vem com 42 ml
Possui mix de 12 óleos, manteiga e óleo de coco, óleos essenciais e silicone
É indicado para hidratação, nutrição e definição dos fios
Promove nutrição extrema, brilho e fim das pontas duplas, combatendo o ressecamento
Desenvolvido para cabelos ondulados, cacheados e crespos
O que diz quem comprou
Esse kit de óleos teve mais de cem compras no mês passado na Amazon e recebeu nota média de 4.7 (do máximo de 5). Na Shopee, o produto possui 43 mil avaliações e nota média de 4.9 (do máximo de 5).
Os produtos são ótimos, e o custo-benefício é excelente. O cabelo fica mais macio, brilhante e de fácil arrumação. Neide, avaliação na Amazon
Esses óleos são maravilhosos! Super recomendo. Eles deixam meu cabelo lindo, sem frizz e muito cheiroso! Ótimo custo-benefício. Comprem sem medo. Julia Menezes, avaliação na Amazon
Ótimos reparadores. Textura mais leve e o cheiro é bem suave. Não é super cheiroso, mas é excelente! Não pesa nos fios. Isabelly C, avaliação na Amazon
Pontos de atenção
Alguns comparadores pontuaram questões com o cheiro dos óleos e o tamanho dos produtos.
O produto realmente parece bom pelo preço, não pesa no cabelo, mesmo o meu sendo liso. Contudo, o cheiro é bem ruim, e provavelmente não voltarei a comprar por causa disso. Vanessa, avaliação na Amazon
Os óleos possuem o mesmo cheiro e mesma consistência. Não vi nenhuma diferença entre eles! Agora em relação ao uso, como são bem líquidos, é bem fácil de espalhar no cabelo. Nathalia Zani, avaliação na Shopee
Achei que os vidros eram maiores. Kamilly, avaliação na Shopee
