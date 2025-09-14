Líderes árabes e islâmicos se reúnem em Doha após ofensiva de Israel

Começa nesta segunda-feira (15) uma cúpula emergencial de líderes árabes e islâmicos, organizada pelo Catar, após Israel lançar um ataque aéreo sem precedentes contra líderes do Hamas em Doha. No domingo (14), o primeiro-ministro catari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, conclamou a comunidade internacional a "parar de usar dois pesos e duas medidas" e a sancionar Israel por seus "crimes".

A reunião preparatória para a cúpula contou com a presença de ministros das Relações Exteriores dos países membros da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica. O encontro foi presidido pelo próprio Al Thani e deve culminar em uma declaração conjunta sobre o ataque israelense.

"Chegou o momento de a comunidade internacional parar de usar dois pesos e duas medidas e sancionar Israel por todos os crimes que cometeu. Israel deve saber que a guerra de extermínio em curso contra nosso irmão, o povo palestino ? cujo objetivo é expulsá-lo de sua terra ? não funcionará", afirmou Al Thani.

Al Thani, classificou o ataque israelense como um ato de "terrorismo de Estado" e pediu uma resposta coletiva dos aliados árabes e islâmicos, alertando que "toda a região do Golfo está em risco".

As declarações ocorreram enquanto o secretário de Estado americano, Marco Rubio, iniciava uma visita a Israel, reiterando o apoio inabalável de Washington ao seu aliado na guerra contra o Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que a visita de Rubio a Israel demonstra "a força" dos laços entre os dois países, apesar da condenação americana aos recentes ataques israelenses em Doha.

O ataque sem precedentes, lançado na terça-feira (9) por Israel, teve como alvo líderes do Hamas reunidos em um complexo residencial no centro de Doha ? capital do Catar, país mediador nas negociações por uma trégua em Gaza.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu descontentamento com o ataque no Catar, que gerou condenação internacional.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, Israel dizimou líderes do Hamas e jurou destruir e expulsar o grupo do território palestino, onde governa desde 2007.

Entretanto, para o Fórum das Famílias de Reféns, é o próprio Netanyahu quem está impedindo o fim da guerra. "A operação seletiva realizada no Catar demonstrou, sem dúvida, que existe um obstáculo à libertação dos reféns e ao fim da guerra: o primeiro-ministro Netanyahu", declarou o grupo em comunicado. "Sempre que um acordo está prestes a ser concluído, Netanyahu o sabota", denunciou.

Palestinos deixam Gaza

Enquanto isso, no norte da Faixa de Gaza, um fluxo constante de famílias fuge da Cidade de Gaza, vista como um dos últimos redutos do Hamas e contra o qual o Exército israelense intensificou sua ofensiva.

As forças israelenses afirmaram no sábado (13) que mais de 250 mil palestinos deixaram a Cidade de Gaza desde a intensificação dos bombardeios.

O porta-voz da Defesa Civil em Gaza, Mahmoud Bassal, informou que apenas 68 mil pessoas conseguiram evacuar a cidade.

As Nações Unidas estimam que cerca de um milhão de palestinos vivem na Cidade de Gaza e arredores.

As restrições à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso a muitas áreas impedem a verificação independente dos números fornecidos pelos militares ou pelos relatórios da agência de defesa civil do território palestino.

A ONU e membros da comunidade internacional alertaram contra a ação militar, temendo que ela agrave ainda mais a já crítica situação humanitária na Cidade de Gaza, onde a organização declarou que a fome prevalece.

(Com AFP)