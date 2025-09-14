Após condenar Bolsonaro, STF julgará 23 réus de 3 núcleos da trama golpista

Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete integrantes do "núcleo crucial" da trama golpista, falta o STF (Supremo Tribunal Federal) julgar três núcleos restantes e decidir se o comentarista político Paulo Figueiredo vira réu.

O que aconteceu

Além dos oito condenados, o STF deve condenar ou absolver outros 23 réus da trama golpista. Ainda não há data para julgamento dos demais grupos.

Os três núcleos estão em fase de apresentação de alegações finais, na qual a PGR pode pedir a condenação ou absolvição de cada réu. Do lado das defesas, os advogados defendem a absolvição dos clientes.

A Primeira Turma também decidirá se o comentarista político Paulo Figueiredo vira réu. A PGR apontou que o blogueiro antecipou detalhes de carta para pressionar militares a aderirem ao golpe em 2022. Ele faz parte, sozinho, do núcleo 5 da trama.

Figueiredo atacou militares do Sudeste, Sul e Nordeste que não endossavam teses golpistas que buscavam desacreditar o resultado das urnas. Para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o empresário e apresentador estava articulado com o grupo de militares golpistas e sabia do objetivo do documento que vinha sendo redigido.

Denúncia acusa Figueiredo de "forjar cenário de coesão". Ele foi denunciado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e deterioração de patrimônio tombado. Defensoria Pública, que representa o blogueiro, pediu suspensão da denúncia por considerar que ele não havia sido notificado. Contudo, a PGR negou o pedido.

Em maio, o Supremo rejeitou a denúncia contra dois acusados de participar da tentativa de golpe de Estado. O coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e o general Nilton Diniz Rodrigues foram os únicos denunciados pela trama golpista que não viraram réus até agora.

Núcleo 2

O chamado "núcleo gerencial" da trama golpista é composto por seis pessoas. Veja quem são:

Fernando de Sousa Oliveira e Marília Alencar , delegados da PF que integravam a Secretaria da Segurança do DF em 8 de janeiro de 2023;

, delegados da PF que integravam a Secretaria da Segurança do DF em 8 de janeiro de 2023; Silvinei Vasques , ex-diretor-geral da PRF;

, ex-diretor-geral da PRF; Filipe Martins ; o ex-assessor internacional da Presidência;

; o ex-assessor internacional da Presidência; Mario Fernandes , general da reserva;

, general da reserva; Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens.

Núcleo 3

Esse núcleo é suspeito de planejar o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes. Fazem parte dele:

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira , general

, general Bernardo Romão Correa Netto , Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Resende Júnior , coronéis;

, e , coronéis; Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo , Ronald Ferreira e Sérgio Ricardo Cavaliere , tenentes-coronéis;

, e , tenentes-coronéis; Wladimir Matos Soares, policial federal.

Núcleo 4

O núcleo 4 é acusado de propagar notícias falsas e fazer ataques virtuais a instituições e autoridades dentro da estratégia golpista. Fazem parte do grupo: