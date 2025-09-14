Topo

Israel afirma que Sánchez é 'vergonha para a Espanha' após Volta ser suspensa devido a protestos

14/09/2025 16h07

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou neste domingo (14) que o chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, e seu Executivo são "uma vergonha para a Espanha", após a suspensão da Volta devido aos protestos pró-palestinos. 

Saar acusou Sánchez de "incentivar os manifestantes a saírem às ruas" para interromper a prova de ciclismo. "Sánchez e seu governo: uma vergonha para a Espanha", escreveu no X.

