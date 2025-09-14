Topo

Incêndio atinge fábrica da Nestlé no interior de SP

14/09/2025 20h04

Um incêndio atingiu a fábrica da companhia Nestlé em Araras, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo, 14. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Não há informações sobre feridos.

O Estadão entrou em contato com a Nestlé para mais informações sobre o incidente e um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

Segundo os bombeiros, o incêndio começou por volta das 16 horas e já foi contido. O fogo atingiu a esteira da fábrica. Cinco viaturas foram acionadas.

A fábrica foi inaugurada em 1921 para produzir leite condensado. Atualmente, o local produz itens como café solúvel e achocolatado em pó.

