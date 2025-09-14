Incêndio atinge fábrica da Nestlé no interior de SP; ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu a área externa de uma fábrica da Nestlé, na tarde de hoje, em Araras, interior de São Paulo. Ninguém ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros e com a empresa.

O que aconteceu

As chamas acometeram uma esteira rolante que leva cavaco de madeira para geração de energia. O fogo não atingiu nenhum outro equipamento. O incidente não alterou a operação da Nestlé.

Um vídeo gravado por uma pessoa de dentro de um carro mostra o incidente. A gravação repercutiu nas redes sociais entre a tarde e a noite de hoje. Nela, é possível notar uma grande nuvem de fumaça causada pelo fogo.

Imagem: Reprodução/redes sociais

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi contido pouco antes das 16h. Ao todo, bombeiros em cinco viaturas foram ao local para combater as chamas. O trabalho de rescaldo foi finalizado.

A Nestlé informou que a ocorrência foi rapidamente controlada. "Não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva", informou a empresa por meio de nota.

Não havia pessoas na fábrica no momento do incidente. "A empresa reforça que tem como prioridade a promoção da segurança de seus colaboradores, da comunidade e das operações da unidade", complementou na nota enviada à reportagem.

A fábrica foi inaugurada em 1921 para produção de leite condensado. Atualmente, produz itens como café solúvel e achocolatado em pó.