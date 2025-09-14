Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau

? Time Brasil (@timebrasil) September 14, 2025

Apesar do revés na decisão da competição, o mesa-tenista brasileiro melhorará a sua posição no ranking mundial da modalidade, assumindo a terceira posição, e deve garantir uma vaga para a disputa do WTT Finals, que será disputado em Hong Kong entre os dias 10 e 14 de dezembro.

O próximo compromisso de Hugo Calderano é o China Smash, entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, que contará com a participação dos brasileiros Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, no main draw (chave principal), e Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, no qualifying (qualificatório).