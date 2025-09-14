Topo

Notícias

Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau

14/09/2025 11h07

? Time Brasil (@timebrasil) September 14, 2025

Notícias relacionadas:

Apesar do revés na decisão da competição, o mesa-tenista brasileiro melhorará a sua posição no ranking mundial da modalidade, assumindo a terceira posição, e deve garantir uma vaga para a disputa do WTT Finals, que será disputado em Hong Kong entre os dias 10 e 14 de dezembro.

O próximo compromisso de Hugo Calderano é o China Smash, entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, que contará com a participação dos brasileiros Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, no main draw (chave principal), e Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, no qualifying (qualificatório).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Catar pede fim da política de 'dois pesos e duas medidas' e exige sanções a Israel

Papa Leão XIV completa 70 anos e manda mensagem aos fiéis

Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria

Carlos Bolsonaro critica escolta armada para pai em hospital: 'Humilhação'

Município de Sales de Oliveira elege prefeito neste domingo

Arte é resistência e esperança, diz poeta haitiano Jean D'Amérique

Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo

'Meu clone': suspeito de matar Kirk debochou em chat após crime

De teorias da conspiração a ameaças terroristas: o que é o movimento dos "cidadãos soberanos"?

Violação do espaço aéreo romeno por drones russos é 'inaceitável', diz UE

Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau