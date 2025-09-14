Topo

Homem saca arma para separar briga em shopping de Santo André (SP)

Homem de camiseta vermelha sacou arma para dispersar briga Imagem: Reprodução/Instagram
Do UOL, em São Paulo

14/09/2025 19h56

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sacando uma arma dentro do Grand Plaza Shopping, em Santo André (SP), para separar uma briga na noite de ontem.

O que aconteceu

Confusão começou em frente à praça de alimentação. No vídeo é possível ver que o confronto teve início na área de restaurantes do Grand Plaza Shopping.

Três jovens trocaram socos e chutes. As imagens mostram dois rapazes brigando, com socos e pontapés, até que um terceiro entra no confronto. O grupo chegou a se chocar na divisória de vidro de um restaurante, sob o olhar de quem passava pelo corredor.

Homem de vermelho aparece armado no meio da cena. De repente, um homem de bermuda preta e blusa vermelha surge com o que parece ser uma arma de fogo em punho. Ele a aponta em direção a um dos jovens, afasta os demais e continua mirando, mesmo após o confronto ter diminuído.

Outro homem tenta conter a briga junto aos envolvidos. Um suposto segurança se aproxima, segura um dos rapazes e auxilia na dispersão.

Shopping diz que o desentendimento envolvia duas famílias. Em nota, a assessoria afirmou que a equipe oficial de vigilância foi acionada assim que a briga começou, "agiu rapidamente e conseguiu apaziguar os ânimos". Ninguém ficou ferido e os participantes não quiseram chamar a polícia. Assessoria também informou que não foi possível constatar se era realmente uma arma legítima.

